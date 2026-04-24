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बेतिया में शादी के एक महीने बाद उजड़ गया सुहाग, बिना हेलमेट भर रहे थे फर्राटा

बेतिया में सड़क हादसा हो गया जिसमें दो चचेरे भाई की मौत हो गई. बड़े भाई की एक महीने पहले ही शादी हुई थी-

बेतिया में सड़क हादसा
बेतिया में सड़क हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 24, 2026 at 1:29 PM IST

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बेतिया : बिहार के बेतिया में शादी समारोह से लौट रहे तीन युवक हादसे का शिकार हो गए. एक ही बाइक पर तीनों घर की ओर लौट रहे थे तभी हादसा हो गया. टक्कर इतनी भीषण थी की दो की मौत स्पॉट पर ही हो गई, जबकि एक युवक जंदगी के लिए जंग लड़ रहा है. जीएमसीएच अस्पताल में इलाज चल रहा है.

दो लोगों की सड़क हादसे में मौत : मृतक का पहचान कुन्दन कुमार 26 वर्ष, जिसकी एक महीने पहले शादी हुई थी और प्रिंस कुमार 13 वर्ष योगापट्टी थाना क्षेत्र चौमुखा गांव निवासी के रूप में हुई हैं. दुर्घटना एनएच-7272 पर बेतिया-लौरिया मुख्य मार्ग पर हुई है.

बारात से लौटते वक्त हादसा : बारात लौरिया थाना क्षेत्र के सिसही गांव में गई हुई थी. उसी बारत में शामिल होने के लिए योगापट्टी थाना क्षेत्र के छोटा चौमुखा गांव के निवासी कुंदन कुमार, प्रिंस कुमार (13 वर्ष) और विवेक मांझी (16 वर्ष) गए हुए थे. बीती रात करीब 11 बजे तीनों एक ही बाइक पर सवार हो कर बारात से अपने घर लौट रहे थे.

दोनों मृतक थे चचेरे भाई : बेतिया-लौरिया मुख्य मार्ग मठिया मंगुराहा चौक के समीप तेज रफ्तार अज्ञात वाहन के चपेट में आ गए. जिससे एक ही बाइक पर सवार तीन व्यक्तियों में से दो की मौत घटना स्थान पर ही हो गई. मृतक कुंदन कुमार 26 वर्ष और प्रिंस कुमार 13 वर्ष चचेरे भाई हैं, जबकि विवेक मांझी 16 वर्ष की स्थिति गंभीर बनी हुई है. जिसका इलाज बेतिया जीएमसीएच में चल रहा हैं.

पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम : घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच दिया है. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो रखा है. बता दें कि 13 मार्च 2026 को ही मृतक कुंदन कुमार की शादी हुई थी. परिजन पूरी तरह से टूट चुके हैं.

''तीनों एक ही बाइक से सवार होकर बारात से घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी. घटनास्थल पर ही दो की मौत हो गई.''- परिजन

किसी ने नहीं पहना था हेलमेट : बता दें कि किसी ने हेलमेट नहीं पहन रखा था. बेतिया पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही हैं कि आप जब भी घर में बाइक से निकले तो हेलमेट पहन कर जरूर नकले. इसके बावजूद बाइक चालकों की लापरवाही देखने को मिल रही हैं. ऐसे ही कुछ दिनों पहले बेतिया सड़क हादसे में पिता-पुत्र की मौत हो गई थी, उन्होंने भी हेलमेट नहीं पहना था.

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