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बिहार में आमने-सामने टकराई बाइक, पिता-पुत्र समेत 3 की मौत, किसी ने नहीं पहने थे हेलमेट

बेतिया में सड़क के गड्ढे के चलते हादसा हुआ और हेलमेट नहीं पहनने से दुर्घटना गंभीर हो गई, जिसमें तीन की मौत हो गई. पढ़ें-

बेतिया में सड़क हादसा
बेतिया में सड़क हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 2, 2026 at 8:26 PM IST

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बेतिया : बिहार के बेतिया में सिकटा थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया. दो बाइक की आमने-सामने की टक्कर में पिता पुत्र समेत 3 की मौत हो गई, जबकि हादसे में एक की हालत गंभीर बनी हुई है. हादसा सैनिक रोड अठाइस लक्खा पुल के पास हुआ. घायल शख्स को डॉक्टर ने बेतिया जीएमसीएच से पटना रेफर कर दिया. सभी के सिर में गंभीर चोटें आईं थीं.

बेतिया में सड़क हादसा : सूचना मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर 112 पुलिस की टीम पहुंची. सभी को इलाज के लिए सिकटा सीएचसी पहुंचाया. जहां तीन की मौत हो गई थी. वहीं, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. स्थिति गम्भीर देख डाॅ.सिद्धार्थ कुमार मुक्ता ने प्राथमिक उपचार कर बेतिया जीएमसीएच अस्पताल रेफर कर दिया. युवक की स्थिति यहां भी गंभीर देखते हुए उसे पटना रेफर कर गया.

पिता-पुत्र समेत तीन की मौत
पिता-पुत्र समेत तीन की मौत (ETV Bharat)

पिता-पुत्र समेत तीन की मौत : स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों बाइक पर सवार कुल चार लोग तेज गति से आ रहे थे. तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दो व्यक्ति की मौत रास्ते में इलाज के दौरान जाते वक्त हो गई. एक बाइक पर सवार मृतक की पहचान कंगली थाने के गाद गम्हरिया गांव निवासी फैयाज उर्फ घोंघा मियां (60 वर्ष) और नेयाज उर्फ मिठ्ठू मियां(30 वर्ष ) है के रूप में हुई हैं. दोनों पिता-पुत्र बताये जा रहे हैं.

बेतिया में रफ्तार का कहर : वहीं दूसरी बाइक पर सवार की पहचान परसा(नेपाल) जिले के भिस्वा गांव निवासी कमरूल(40 वर्ष) व अरमान मियां (25 वर्ष) के रूप में हुई हैं. जिसमें अरमान मियां की मौत हो गई है और कमरूल को इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बाइक से सिकटा की ओर से घर जा रहे थे.

बेतिया में सड़क हादसा
बेतिया में सड़क हादसा (ETV Bharat)

एक भी बाइकसवारों ने नहीं पहना था हेलमेट : जख्मी कमरूल व अरमान एक बाइक पर सवार होकर रक्सौल की ओर आ रहे थे. दोनों की बाइक काफी तेज रफ्तार में थी. सड़क पर गड्ढा को लेकर दोनों बाइक चालक अनियंत्रित होकर टकरा गये. चारों बाइक सवारों में से एक ने भी हेलमेट नहीं पहना था.

हादसे से पसरा मातम : इस हादसे के बाद इलाके में मातम का माहौल है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. सिकटा थानाध्यक्ष नीतीश कुमार मौर्य ने बताया कि सभी के परिजनों को सूचना दे दी गई है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

"सिकटा थाना क्षेत्र में दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई है. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है. सभी मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है."- नीतीश कुमार मौर्य, सिकटा थानाध्यक्ष

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