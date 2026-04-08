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आर्केस्ट्रा और रेड लाइट एरिया में छापा, 8 नाबालिग का रेस्क्यू, 4 संचालक गिरफ्तार

गिरफ्त में 4 आर्केस्ट्रा संचालक: रेस्क्यू की गई ये लड़कियां हलचल बैंड और ‘जटाशंकर न्यू भोजपुरिया रॉक सोनाली जैसे समूहों में कार्यरत थीं. मौके से पुलिस ने चार आर्केस्ट्रा संचालकों को भी गिरफ्तार किया है. उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

पुलिस के इस विशेष अभियान का उद्देश्य मानव तस्करी, बाल श्रम, रेड लाइट एरिया और आर्केस्ट्रा समूहों से पीड़ित लड़कियों की मुक्ति, पुनर्वास और पुनर्स्थापना सुनिश्चित करना है. छापेमारी के दौरान गौनाहा थाना क्षेत्र के दोमाठ, जमुनिया, मठ मंझरिया और मेघौली सहित विभिन्न इलाकों से कुल आठ नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया.

क्या बोले एसडीपीओ?: नरकटियागंज एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई उच्चाधिकारियों के निर्देश पर की गई है. मामले में गौनाहा थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया हो रही है. उन्होंने कहा कि ऐसे अभियानों के माध्यम से मानव तस्करी और बाल शोषण पर प्रभावी रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

"पीड़िताओं की मुक्ति पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना एवं मानव तस्करी उन्मूलन हेतु रेड एवं छापेमारी तथा रेस्क्यू किया गया. जिसमें गौनाहा थाना क्षेत्र से कुल आठ नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया. चार आर्केस्ट्रा संचालक को गिरफ्तार किया गया है. इस अभियान में पुलिस एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों की संयुक्त टीम ने भाग लिया."- जय प्रकाश सिंह, एसडीपीओ, नरकटियागंज

आगे भी जारी रहेगा अभियान: एसडीपीओ ने बताया कि इन लड़कियों से आर्केस्ट्रा और बैंड पार्टियों में काम कराया जा रहा था. ऐसे में नया सवेरा 2.0 के तहत ये अभियान चलाया गया. उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

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