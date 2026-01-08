'मेरे पति बिस्तर के नीचे रखते हैं पिस्टल', पत्नी ने पुलिस को किया फोन, हुआ गिरफ्तार
बेतिया में नाराज पत्नी ने पति को पहुंचा दिया जेल. महिला ने पुलिस को सूचना दी कि मेरे पति बिस्तर के नीचे बंदूक रखते हैं.
Published : January 8, 2026 at 7:04 PM IST
बेतिया: बिहार के बेतिया में पत्नी की शिकायत पर पति जेल पहुंच गया. महिला ने खुद पुलिस को फोन कर सूचना दी कि मेरे पति बिस्तर के नीचे बंदूक रखते हैं और वह हमेशा मेरे साथ मारपीट करते हैं. बंदूक रखने से मुझे डर लगता है कि कभी कोई अनहोनी ना हो जाए. जिसके बाद पत्नी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पति को गिरफ्तार कर लिया.
पत्नी की शिकायत पर जेल पहुंचा पति: मामला बेतिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महनागनी गांव का है. जहां पत्नी की सूचना पर पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार शख्स के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा बरामद किया है. गिरफ्तार युवक की पहचान स्वर्गीय शंकर पासवान के पुत्र रमेश पासवान के रूप में हुई है.
बिस्तर के नीचे से पिस्टल बरामद: आरोपी रमेश पासवान की पत्नी सुनीता देवी ने बताया कि उनके पति रमेश पासवान हमेशा उसके साथ मारपीट करता है. इससे नाराज होकर सुनीता देवी ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद पत्नी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया. जांच के दौरान बिस्तर के नीचे से गोल्डन रंग का एक देसी कट्टा बरामद हुआ है.
"मेरे पति मेरे साथ हमेशा मारपीट करते हैं. वह अपने बिस्तर के नीचे पिस्टल छिपा कर रखें हैं. मुझे डर लगता है कि कहीं पिस्टल के कारण मेरे साथ कुछ गलत न हो जाए. इसलिए कार्रवाई की जाए."- सुनीता देवी, शिकायतकर्ता
क्या बोले थानाध्यक्ष?: मुफस्सिल थानाध्यक्ष सम्राट सिंह ने बताया कि पुलिस को आरोपी की पत्नी ने सूचना दी थि कि उसके पति उसके साथ मारपीट करते हैं. साथ ही वह बिस्तर के नीचे बंदूक छुपाकर रखा है. जिसके बाद तुरंत पुलिस ने सदर एसडीपीओ विवेक दीप को इसकी सूचना दी. पुलिस एक टीम गठित कर आरोपी के घर पहुंची. जहां से हथियार के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
"महिला ने पुलिस को बताया कि बिस्तर के नीचे उसके पति ने बंदूक छुपा कर रखा है. जांच के दौरान पुलिस ने वहां से एक देसी कट्टा बरामद किया है. आरोपी रमेश पासवान को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के मामले में जेल भेजा जा रहा है."- सम्राट सिंह, थानाध्यक्ष, मुफस्सिल थाना
ये भी पढ़ें:
बिहार में एक शख्स ने 3 साल में की 3 शादी, बोला- एक महिला में जो गुण ढूंढता हूं मिल नहीं रहा
चीख-चीखकर कहता रहा सच्चाई.. लेकिन पति की किसी ने नहीं सुनी... अब खुला चौंकाने वाला राज
पति शराब पार्टी करने गया था, इधर पत्नी की हो गयी हत्या..अपराधियों ने ईंट से कूचकर मार डाला