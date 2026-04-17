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दुष्कर्म के दोषी को DNA रिपोर्ट ने दिलाई 20 साल की सजा, POCSO कोर्ट ने 50 हजार जुर्माना लगाया

बेतिया पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को DNA सबूत पर 20 साल कठोर कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई.

Bettiah minor molestation Case
बेतिया नाबालिग लड़की से दुष्कर्म (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 17, 2026 at 8:10 AM IST

3 Min Read
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बेतिया: बिहार के बेतिया जिले में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में पॉक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने नामजद अभियुक्त साकीम अंसारी को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

देर रात हुई थी वारदात: 11 नवंबर 2024 की रात को इनरवा थाना क्षेत्र के बरवा परसौनी गांव में यह घटना घटी. नाबालिग बच्ची अपने घर में सोई हुई थी. पानी पीने के लिए दरवाजे पर चापाकल के पास गई तो आरोपी साकीम अंसारी ने उसे जबरन पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया. लड़की के चीखने-चिल्लाने पर परिजन दौड़े आए, लेकिन तब तक आरोपी भाग निकला. पीड़िता के पिता ने इनरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

जयशंकर तिवारी विशेष लोक अभियोजक (ETV Bharat)

सुनवाई में DNA रिपोर्ट रहा अहम: इस मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता ने कोर्ट में मौखिक बयान नहीं दिया, लेकिन केस के अनुसंधानकर्ता की भूमिका अहम रही. पुलिस ने साक्ष्यों के रूप में DNA सैंपल पटना FSL भेजा, जहां रिपोर्ट में आरोपी का DNA मैच कर गया. न्यायालय ने DNA रिपोर्ट को गंभीरता से लिया और इसे मुख्य सबूत मानते हुए आरोपी को दोषसिद्ध किया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने सजा का फैसला सुनाया.

पीड़िता को मुआवजा, जुर्माना और सजा का प्रावधान: फैसले में विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने सजायाफ्ता साकीम अंसारी को 20 वर्ष कठोर कारावास के साथ 50 हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया है. साथ ही पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत तीन लाख रुपये की सहायता राशि भुगतान करने का निर्देश दिया गया है. आरोपी इनरवा थाना क्षेत्र के बरवा परसौनी गांव का निवासी है.

लोक अभियोजक का बयान: पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि पूरे मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला आया है. उन्होंने कहा कि हालांकि पीड़िता ने ट्रायल के दौरान बयान नहीं दिया, लेकिन DNA रिपोर्ट और पुलिस जांच ने मामले को मजबूत बनाया. कोर्ट ने सबूतों के आधार पर सख्त सजा सुनाई है.

"पीड़िता ने कोर्ट में ट्रायल के दौरान मौखिक बयान नहीं दिया था लेकिन इस मामले में केस के अनुसंधानकर्ता कि अहम भूमिका रही। जो डीएनए पुलिस ने पटना FSL भेजा वह मैच कर गया. इसी डीएनए के आधार पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 20 साल की सजा सुनाई है."- जयशंकर तिवारी, विशेष लोक अभियोजक, रेप ऐंड पॉक्सो एक्ट

बच्चियों की सुरक्षा पर बढ़ी चिंता: यह फैसला नाबालिग बच्चों की सुरक्षा और अपराधियों को कड़ी सजा देने के संदेश को मजबूत करता है. बेतिया न्यायालय के इस निर्णय से स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है. DNA जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल ऐसे मामलों में न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभा रहा है.

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