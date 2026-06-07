बिहार में रील बनाने की सनक ने ली दो दोस्तों की जान, बेतिया में वीडियो बनाने के दौरान बड़ा हादसा
बिहार में रील बनाने की सनक ने दो युवकों की जान पर भारी पड़ गया. गंडक नहर किनारे रील बना रहे थे तभी...आगे पढ़ें-
Published : June 7, 2026 at 7:05 PM IST
बेतिया : बिहार के बेतिया में मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के अमवा मझार स्थित गंडक नहर में रविवार को एक दर्दनाक हादसे में दो युवकों की डूबकर मौत हो गई. बताया जा रहा है कि दोनों युवक मोबाइल फोन से रील बनाने में व्यस्त थे, तभी अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे नहर के गहरे पानी में समा गए. इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है, वहीं मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
रील बनाते समय हादसा : मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के अमवा मझार स्थित गंडक नहर में हुआ. मृतकों की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बारी टोला गांव निवासी धर्म कुमार (18 वर्ष), पिता विनोद यादव तथा करण कुमार (19 वर्ष), पिता नंदलाल महतो के रूप में हुई है. दोनों युवक अपने कुछ दोस्तों के साथ रविवार को अमवा मझार स्थित गंडक नहर के 55 पुल बड़ा केवड़ा के समीप घूमने गए थे, इसी दौरान वे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए मोबाइल फोन से रील बना रहे थे.
2 युवकों की पैर फिसलने से मौत : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वीडियो बनाने के क्रम में दोनों युवक नहर के किनारे खड़े होकर अलग-अलग एंगल से शूट कर रहे थे. तभी अचानक उनका पैर फिसल गया और दोनों नहर के तेज बहाव वाले गहरे पानी में जा गिरे. मौके पर मौजूद साथियों और आसपास के लोगों ने उन्हें बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन नहर का तेज बहाव और अधिक गहराई उनके लिए जानलेवा साबित हुई.
शवों की हुई बरामदगी : वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. काफी मशक्कत और खोजबीन के बाद दोनों युवकों के शव को नहर से बाहर निकाला गया. अंचलाधिकारी डॉ. राजीव रंजन कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच बेतिया भेज दिया गया है. वहीं, मुफस्सिल थानाध्यक्ष सम्राट कुमार ने बताया कि पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली है.
गांव में पसरा मातम : घटना के बाद बारी टोला गांव में शोक का माहौल है. मृतकों के घरों में चीख-पुकार मची हुई है और गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नहर किनारे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की है. प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि नदियों, नहरों और अन्य जलाशयों के किनारे वीडियो या रील बनाते समय विशेष सावधानी बरतें, ताकि भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाओं से बचा जा सके.
"दोनों शवों की पहचान कर ली गई है. शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. जिसके बाद शवों को जीएमसीएच बेतिया भेज दिया गया है."- सम्राट कुमार, थानाध्यक्ष, मुफस्सिल
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