घर के बाहर खेलते समय गायब हुई 2 साल की बच्ची का छत से मिला शव, CCTV में ले जाती दिखी थी महिला
बेतिया के मझौलिया में लापता दो वर्षीय अनाया का शव महिला के घर की छत से मिला. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया. रिपोर्ट- जितेन्द्र
Published : October 9, 2026 at 9:04 AM IST
बेतिया: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया में बुधवार से लापता दो साल की बच्ची का शव गुरुवार देर शाम बरामद हुआ. बच्ची घर के बाहर खेलते समय लापता हो गई थी. पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक महिला बच्ची को अपने साथ ले जाती दिखाई दी थी. इसके बाद पुलिस ने महिला, उसकी मां और बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. गुरुवार देर शाम उसी महिला के घर की छत से बच्ची का शव बरामद किया गया.
घर के बाहर खेलते समय लापता हुई थी बच्ची
घटना मझौलिया थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या-5 की है. मृत बच्ची की पहचान हसीब खान की दो वर्षीय बेटी अनाया खातून के रूप में हुई है. बुधवार को अनाया घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान वह अचानक लापता हो गई. परिजनों ने आसपास के इलाकों और रिश्तेदारों के यहां उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली. इसके बाद मझौलिया थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई.
CCTV फुटेज में बच्ची को ले जाती दिखी महिला
पुलिस ने मामले की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले. एक फुटेज में महिला बच्ची को अपने साथ ले जाती दिखाई दी. परिजनों के अनुसार, महिला की पहचान मझौलिया गांव निवासी अमरूल खान की पुत्री सबीना उर्फ सुमी खातून के रूप में हुई. इसके बाद पुलिस ने सबीना, उसकी मां और बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की.
महिला के घर की छत से मिला शव
गुरुवार देर शाम सबीना उर्फ सुमी खातून के घर की छत से अनाया का शव बरामद हुआ. बच्ची का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. परिजनों ने आक्रोश जताया. सूचना मिलने पर सदर एसडीपीओ अजीत कुमार और मझौलिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की.
पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही
मझौलिया थानाध्यक्ष अमर कुमार ने बताया कि बच्ची के लापता होने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही थी. सीसीटीवी फुटेज समेत सभी पहलुओं की जांच की गई. इसी दौरान बच्ची का शव बरामद हुआ. थानाध्यक्ष के अनुसार, मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर यह पता लगाने में जुटी है कि बच्ची की मौत कैसे हुई और शव महिला के घर की छत पर किन परिस्थितियों में पहुंचा.
''बच्ची के लापता होने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच कर रही थी. सीसीटीवी फुटेज समेत सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है. इस बीच बच्ची का शव बरामद हुआ है. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगी. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बच्ची की मौत किन परिस्थितियों में हुई और शव को छत पर कैसे पहुंचाया गया.''- अमर कुमार, थानाध्यक्ष, मझौलिया
ये भी पढ़ें-