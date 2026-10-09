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घर के बाहर खेलते समय गायब हुई 2 साल की बच्ची का छत से मिला शव, CCTV में ले जाती दिखी थी महिला

बेतिया में दो साल की बच्ची का छत से मिला शव ( ETV Bharat )

बेतिया: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया में बुधवार से लापता दो साल की बच्ची का शव गुरुवार देर शाम बरामद हुआ. बच्ची घर के बाहर खेलते समय लापता हो गई थी. पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक महिला बच्ची को अपने साथ ले जाती दिखाई दी थी. इसके बाद पुलिस ने महिला, उसकी मां और बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. गुरुवार देर शाम उसी महिला के घर की छत से बच्ची का शव बरामद किया गया.

घर के बाहर खेलते समय लापता हुई थी बच्ची