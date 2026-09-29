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समाहरणालय में गमछा बिछाकर धरने पर बैठे BJP विधायक, बोले- सम्राट चौधरी के आने तक नहीं उठूंगा

BJP विधायक विनय बिहारी बेतिया कलेक्ट्रेट में गमछा बिछाकर धरना पर बैठ गए. सम्राट चौधरी को बुलाने की मांग पर अड़े. रिपोर्ट-जितेंद्र कुमार

BJP MLA Vinay Bihari
बेतिया कलेक्ट्रेट में धरना पर बैठे बीजेपी विधायक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 29, 2026 at 8:14 PM IST

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बेतिया: बिहार के पश्चिम चंपारण के लौरिया से बीजेपी विधायक विनय बिहारी गमछा बिछाकर धरने पर बैठ गए. इस दौरान उन्होंने कहा कि 'हेलीकॉप्टर गरजेगा, उसको देखेंगे और अपना गमछा उठाकर चले जाएंगे. लेकिन, तब तक बैठे रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नहीं आएंगे.

बाढ़ पीड़ितों के हक की मांग

दरअसल, मंगलवार को पश्चिम चंपारण में बाढ़ की भयावह स्थिति के बाद पीड़ितों की परेशानी को देखते हुए विधायक बेतिया समाहरणालय पहुंचे थे. विधायक ने बाढ़ पीड़ितों को पर्याप्त राहत और सुविधाएं नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए समाहरणालय परिसर में गमछा बिछाकर धरना शुरू कर दिया.

BJP विधायक विनय बिहारी (ETV Bharat)

व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल

विधायक विनय बिहारी ने कहा कि, जिस हिसाब से लोगों को परेशानी हो रही है, उस हिसाब की व्यवस्था नहीं है. मैं चाहता हूं कि, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आगमन हो और अपनी नजर से देखें. किसान, माल-जाल और घरों का जो नुकसान हुआ है, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए. आज तक पॉलीशीट के अलावा कुछ नहीं मिला है.

"हमारे योगापट्टी में दो वार्ड में 185 सूखा राशन बंटा है. इसके अलावा कुछ नहीं मिला है. हमारी मांग है कि जिस हिसाब से नुकसान हुआ है, उस हिसाब से दी जाने वाली सहायता राशि को दोगुनी किया जाए. मैं तब तक बैठूंगा, जब तक सीएम सम्राट चौधरी नहीं आ जाएं." -विनय बिहारी, बीजेपी विधायक, लौरिया (पश्चिम चंपारण)

BJP MLA Vinay Bihari
बेतिया कलेक्ट्रेट में धरना पर बैठे बीजेपी विधायक (ETV Bharat)

अधिकारियों पर लगाये आरोप

विधायक के मुताबिक, वह करीब चार घंटे तक जिलाधिकारी समेत कई अधिकारियों से मिलने का इंतजार करते रहे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने गमछा बिछाकर धरना शुरू कर दिया. धरने की सूचना मिलने के बाद बेतिया डीडीसी काजले वैभव नितिन ने विधायक से बातचीत शुरू की, लेकिन विधायक अपनी मांग पर पूरी तरह कायम रहे.

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