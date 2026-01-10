बिहार में जमीन विवाद में हिंसक झड़प, लाठी-डंडे से हमले में 12 से ज्यादा लोग जख्मी
बेतिया में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई. लाठी डंडे के हमले में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए-
Published : January 10, 2026 at 8:36 PM IST
बेतिया : बिहार के बेतिया जिले में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. मामला गौनाहा थाना क्षेत्र के मुरली भरहवा गांव का है. दो पक्षों के बीच जमीन का विवाद था जिसमें खूब लाठी-डंडे चले. मारपीट में दोनों ओर से करीब एक दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
जमीन विवाद में मारपीट : घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है. जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह दोनों पक्ष आमने-सामने होकर एक-दूसरे पर लाठियां बरसा रहे हैं. घटना में कई लोगों के सिर फूटने और हाथ-पैर टूटने की बात सामने आई है. सभी घायलों को पहले अनुमंडलीय अस्पताल नरकटियागंज में प्राथमिक उपचार दिया गया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए बेतिया जीएमसीएच रेफर कर दिया गया.
दोनों पक्षों से दर्जन भर लोग घायल : घायलों का इलाज फिलहाल जारी है. एक पक्ष से घायल होने वालों में शेख आरस, शेख एनुल्लाह, शेख साहब, शेख तबरेज, परवेज मुशर्रफ और शेख पैगाम शामिल हैं. तो वहीं दूसरे पक्ष से शेख रुस्तम, शेख मुस्ताक, शेख इकराम और शेख इश्खार घायल बताए जा रहे हैं.
पुलिस ने पहुंचकर संभाला मोर्चा : घटना की सूचना मिलते ही 112 नंबर की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई. पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है. वहीं इस मामले में घायल शेख तबरेज ने आरोप लगाया कि विवादित भूमि पिछले 80 वर्षों से उनके जोत में है और उनके पास इसका करंट रसीद भी मौजूद है.
''जमीन पर जबरन कब्जा जमाने की नीयत से दूसरे पक्ष द्वारा झगड़ा किया जा रहा है. हमारे पास विवादित जमीन की जोत पिछले 80 साल से है. मेरे पास उस जमीन का करंट रसीद भी है.''- शेख तबरेज, पीड़ित जख्मी युवक
मामले में जांच जारी : गौनाहा थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी गई है. दोनों पक्षों से आवेदन देने को कहा गया है, आवेदन मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
''जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है. दोनों पक्षों की ओर से आवेदन मांगे गए हैं. जिसके बाद कार्रवाई होगी.''- अमित कुमार, गौनहा थानाध्यक्ष
ये भी पढ़ें-