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बिहार में बड़े ज्वेलर्स शोरूम से करोड़ों की लूट, 8 अपराधियों ने बंदूक की नोक पर मचाया तांडव

सेनको ज्वेलर्स शोरूम में करोड़ों की लूट ( ETV Bharat )

बेतिया : बिहार के बेतिया में बुधवार को दिनदहाड़े अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है. शहर के नामी 'सेनको ज्वेलर्स' शोरूम को हथियारबंद बदमाशों ने अपना निशाना बनाया है. इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत और हड़कंप का माहौल है.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, तीन बाइकों पर सवार होकर करीब 8 हथियारबंद अपराधी शोरूम में दाखिल हुए. बदमाशों ने हथियारों के बल पर कर्मचारियों और ग्राहकों को डराकर लाखों-करोड़ों के गहने समेट लिए. बताया जा रहा है कि लूटे गए आभूषणों की कीमत करीब 30 से 40 करोड़ रुपये के आसपास हो सकती है.

देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat)

इलाके की नाकेबंदी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई और डीआईजी व एसपी समेत कई थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं.

बंदूक की नोक पर हुई लूटपाट

बताया जा रहा है कि अपराधियों ने बेहद शातिर अंदाज में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया. शोरूम में घुसते ही उन्होंने हथियार के बल पर वहां मौजूद कर्मचारियों और अन्य लोगों को अपने कब्जे में ले लिया. इसके बाद सभी के हाथ बांध दिए और उनके मोबाइल फोन छीन लिए. अपराधियों ने सभी लोगों को एक जगह बैठा दिया, ताकि कोई विरोध न कर सके और न ही किसी को मदद के लिए फोन करने का मौका मिले.

दहशत फैलाने के लिए दो लोगों के सिर पर किया वार

इसके बाद अपराधियों ने बेखौफ होकर शोरूम में रखे कीमती आभूषणों को समेटना शुरू कर दिया. दुकान में मौजूद महिलाओं ने बताया कि सभी अपराधियों के हाथों में हथियार थे. इस दौरान दो लोगों के सिर पर वार किए जाने की भी बात सामने आई है. इस मामले में स्थानीय विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा है कि अपराधी कोई भी हो वह जल्द पकड़े जाएंगे.

ज्वेलर्स शो रूम में छानबीन करती पुलिस (ETV Bharat)

"यह बेतिया के लिए पहली घटना है हम लोग इसके लिए बहुत दुखी हैं, लेकिन इतना जरूर है कि कोई भी हो, वो कहीं न कहीं से पकड़ा जाएगा और उसपर कार्रवाई भी होगी."- रेणु देवी, पूर्व डिप्टी सीएम एवं बीजेपी विधायक