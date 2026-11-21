रील्स ने लुटवाया बेतिया का चर्चित ज्वेलरी शोरूम? फिल्मी अंदाज में हुई करोड़ों की लूट
Bettiah Jewellers Robbery: क्या रील बनाकर गहनों का प्रदर्शन करना सेनको गोल्ड शोरूम को पड़ा महंगा? व्यूवर्स के कहने पर दिखाई जूलरी. रिपोर्ट-जितेन्द्र गुप्ता
Published : November 21, 2026 at 8:22 PM IST
बेतिया : बिहार के बेतिया में चर्चित सेनको गोल्ड शोरूम लूटकांड में अब सोशल मीडिया पर बनाई गई रील्स भी सवालों के घेरे में हैं. क्या दुकान में रखे करोड़ों के गहनों का सोशल मीडिया पर बार-बार प्रदर्शन करना कहीं लुटेरों के लिए वारदात को अंजाम देने का आसान रास्ता तो नहीं बन गया? अगर इसका जवाब हां में है तो शोरूम संचालकों की एक गलती उनके लिए भारी पड़ गई.
रील्स ने लुटवाया बेतिया में ज्वेलरी शोरूम?
क्या रील्स के जरिए अपराधियों को दुकान के अंदरूनी माहौल, कीमती आभूषणों और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी अहम जानकारियां मिल रही थीं? दरअसल, सेनको गोल्ड शोरूम में काम करने वाले स्टाफ द्वारा दुकान के अंदर कैमरे से रील शूट किए जाने और बड़े-बड़े हार तथा महंगे गहनों का प्रदर्शन किए जाने के वीडियो अब चर्चा का विषय बने हुए हैं.
सोशल मीडिया में तैर रहे थे महंगे गहने के वीडियो
बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कमेंट करने वाले दर्शकों की मांग पर भी अलग-अलग कीमती आभूषण दिखाए जाते थे. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन वीडियो के जरिए अपराधियों को दुकान में मौजूद कीमती गहनों की जानकारी मिल सकती थी?
अनजाने में अपराधियों को दिया निमंत्रण
क्या दुकान की अंदरूनी गतिविधियां और कामकाज का तरीका अनजाने में सोशल मीडिया के जरिए सार्वजनिक हो रहा था? गौर करने वाली बात यह भी है कि लूट की वारदात को अंजाम देकर भागते समय अपराधियों द्वारा कथित तौर पर कहा गया था कि 'हम फिर आएंगे, यह ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है.' अपराधियों के इस कथित बयान ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
लूट वाले दिन कर्मचारियों की संख्या पर सवाल
बताया जा रहा है कि सेनको गोल्ड शोरूम में करीब 37 कर्मचारी काम करते हैं, जो कर्मचारी है दो शिफ्ट में काम करते हैं. एक शिफ्ट में 16 से 17 कर्मचारी काम करते हैं. लेकिन जिस दिन करोड़ों की लूट हुई, उस दिन दुकान में लगभग 10 कर्मचारी ही मौजूद थे. आखिर ऐसा क्यों हुआ?
मुख्य हथियारबंद गार्ड छुट्टी पर क्यों था?
दुकान की सुरक्षा के लिए तैनात मुख्य हथियारबंद गार्ड उसी दिन छुट्टी पर क्यों था? सोशल मीडिया पर रील बनाने वाली महिला कर्मचारी मधु भी वारदात के दिन छुट्टी पर क्यों थी? क्या ये महज संयोग था या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है? फिलहाल इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा.
अपराधी लूटकर फरार हुए तो शोर क्यों नहीं मचाया?
वहीं, वारदात के दौरान अपराधियों के दुकान से निकलने के बाद भी कर्मचारियों की तत्काल प्रतिक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं. सुप्रिया सिनेमा रोड बेतिया का बेहद व्यस्त इलाका माना जाता है. ऐसे में सवाल है कि जब अपराधी गहने लेकर बाहर निकल रहे थे, तब कर्मचारियों ने सड़क पर शोर मचाकर लोगों को सतर्क क्यों नहीं किया?
लूट का अंदेशा होते ही सायरन क्यों नहीं बजाया?
दुकान में लगा सायरन भी वारदात के बाद बजने की बात सामने आ रही है. इतना ही नहीं, लूट की घटना के करीब 15 मिनट बाद दुकान मालिक को सूचना दिए जाने की बात भी चर्चा में है. आखिर इसकी वजह क्या थी? एक और बड़ा सवाल यह है कि बिहार के दूसरे जिलों से आए अपराधियों ने बेतिया में मौजूद अन्य आभूषण प्रतिष्ठानों के बजाय सेनको गोल्ड शोरूम को ही निशाना क्यों बनाया?
लूट से पहले अपराधियों ने रेकी की थी?
क्या अपराधियों ने पहले से रेकी की थी? क्या सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो के जरिए उन्हें दुकान में रखे महंगे आभूषणों और शोरूम की गतिविधियों की जानकारी मिली थी? हालांकि, इन सभी बिंदुओं की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.
पुलिस ने किया था रील्स बनाने पर सतर्क
बता दें कि दिवाली और धनतेरस से पहले बेतिया के एसएसपी कुमार गौतम ने खुद शहर के आभूषण कारोबारियों से मुलाकात कर सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की अपील की थी. एसएसपी ने दुकानदारों को सलाह दी थी कि वे अपनी दुकानों में रखे कीमती गहनों का सोशल मीडिया पर अनावश्यक प्रदर्शन न करें.
''सेनको शोरूम का रील वायरल हो रहा है. पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही हैं. पुलिस को जो भी जानकारी मिल रही है पुलिस एक-एक बिंदु पर बारीकी से जांच कर रही है. जल्दी सभी मामले सामने आएंगे.''- कुमार गौतम, SSP, बेतिया
पुलिस के भरोसे था इतना बड़ा शोरूम?
लेकिन सवाल यह है कि जब पुलिस पहले ही कारोबारियों को सोशल मीडिया पर गहनों का प्रदर्शन नहीं करने की सलाह दे चुकी थी, तो इतने बड़े गोल्ड शोरूम में रील बनाने और दुकान के अंदर शूटिंग की अनुमति कैसे दी जा रही थी? करोड़ों रुपये के आभूषणों का कारोबार करने वाले प्रतिष्ठान में पर्याप्त निजी सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी? क्या सिर्फ पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के भरोसे इतना बड़ा शोरूम संचालित किया जा रहा था?
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