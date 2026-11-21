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रील्स ने लुटवाया बेतिया का चर्चित ज्वेलरी शोरूम? फिल्मी अंदाज में हुई करोड़ों की लूट

रील्स ने लुटवाया बेतिया में ज्वेलरी शोरूम? ( ETV Bharat )

बेतिया : बिहार के बेतिया में चर्चित सेनको गोल्ड शोरूम लूटकांड में अब सोशल मीडिया पर बनाई गई रील्स भी सवालों के घेरे में हैं. क्या दुकान में रखे करोड़ों के गहनों का सोशल मीडिया पर बार-बार प्रदर्शन करना कहीं लुटेरों के लिए वारदात को अंजाम देने का आसान रास्ता तो नहीं बन गया? अगर इसका जवाब हां में है तो शोरूम संचालकों की एक गलती उनके लिए भारी पड़ गई.

रील्स ने लुटवाया बेतिया में ज्वेलरी शोरूम?