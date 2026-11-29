ETV Bharat / state

बेतिया ज्वेलरी लूटकांड के लाइनर तक पहुंची पुलिस, करोड़ों की जूलरी लूट ले गए थे लुटेरे

सेनको गोल्ड शोरूम लूटकांड में बड़ा खुलासा ( ETV Bharat )

बेतिया: बिहार के बेतिया के सेनको ज्वेलर्स लूटकांड में पुलिस की कार्रवाई के साथ अब कई चौंकाने वाले सवाल भी सामने आ रहे हैं. एसएसपी कुमार गौतम के निर्देश पर पुलिस ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपियों की संख्या सात हो गई है. लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा बेतिया मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चरगाह निवासी सूरज कुमार यादव की भूमिका को लेकर है.

सेनको गोल्ड शोरूम लूटकांड में बड़ा खुलासा