बेतिया ज्वेलरी लूटकांड के लाइनर तक पहुंची पुलिस, करोड़ों की जूलरी लूट ले गए थे लुटेरे
Bettiah Jewellery Loot में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने लाइनर को ढूंढ निकाला है. रिपोर्ट- जितेन्द्र कुमार
Published : November 29, 2026 at 12:48 PM IST
बेतिया: बिहार के बेतिया के सेनको ज्वेलर्स लूटकांड में पुलिस की कार्रवाई के साथ अब कई चौंकाने वाले सवाल भी सामने आ रहे हैं. एसएसपी कुमार गौतम के निर्देश पर पुलिस ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपियों की संख्या सात हो गई है. लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा बेतिया मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चरगाह निवासी सूरज कुमार यादव की भूमिका को लेकर है.
सेनको गोल्ड शोरूम लूटकांड में बड़ा खुलासा
सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि सूरज ने लूट से पहले शोरूम की रेकी की थी. इतना ही नहीं, लूटकांड के मुख्य अभियुक्त से उसकी फोन पर बातचीत कर और शोरूम सहित आसपास के इलाके की महत्वपूर्ण जानकारियां अपराधियों तक पहुंचाने की भी बात सामने आ रही है. ऐसे में सूरज की वास्तविक भूमिका और उसके संपर्कों की जांच इस पूरे लूटकांड की अहम कड़ी बन सकती है.
चार अन्य आरोपी गिरफ्तार
बेतिया पुलिस ने आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि 18 नवंबर को सुप्रिया रोड स्थित सेनको ज्वेलर्स में हुई लूट की घटना में कार्रवाई करते हुए चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में वैशाली जिले के अविनाश कुमार, नीतीश कुमार और राजन कुमार के अलावा बेतिया मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चरगाह निवासी सूरज कुमार यादव शामिल हैं. इस लूटकांड में अब तक कुल सात आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
लूटकांड में सामने आया सूरज यादव का नाम
इस गिरफ्तारी के बाद सूरज यादव की भूमिका को लेकर कई अहम दावे सामने आ रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, सूरज ने कथित तौर पर लूट से पहले सेनको ज्वेलर्स की रेकी की थी. शोरूम की स्थिति, आसपास के रास्तों और स्थानीय गतिविधियों से जुड़ी जानकारी अपराधियों तक पहुंचाने की बात कही जा रही है. यह भी दावा किया जा रहा है कि उसने लूटकांड के मुख्य अभियुक्त से फोन पर बातचीत की थी.
पुलिस के खुफिया तंत्र पर उठे सवाल
इस पूरे मामले ने मुफस्सिल थाना के सूचना तंत्र और स्थानीय खुफिया व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर थाना क्षेत्र में कथित तौर पर रेकी और अपराधियों के संपर्क की गतिविधियां चल रही थीं, तो इसकी भनक पुलिस को क्यों नहीं लगी? सूत्रों के हवाले से स्थानीय स्तर पर सूचना तंत्र की निष्क्रियता की चर्चा हो रही है. नए थाना प्रभारी कंचन भास्कर के नेतृत्व में पुलिस की सूचना व्यवस्था कितनी प्रभावी है, यह भी अब चर्चा का विषय बन गया है.
बिहार से उत्तराखंड तक सूरज पर 7 केस दर्ज
पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, गिरफ्तार सूरज कुमार यादव के खिलाफ बेतिया, मोतिहारी और उत्तराखंड के विभिन्न थानों में सात मामले दर्ज हैं. इनमें आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले भी शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, लूटकांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.
''सेनको लूट कांड में चार और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. कुल मिलाकर 7 की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है. अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करके रहेगी.''- कुमार गौतम, एसएसपी, बेतिया
पुलिस के सामने चुनौती
फिलहाल एसएसपी कुमार गौतम के नेतृत्व में पुलिस की कार्रवाई जारी है. इस पूरे मामले में कई सवाल अभी बाकी हैं. सूरज ने वास्तव में कितनी अहम भूमिका निभाई. क्या सिर्फ सूरज ही अपराधियों को शोरूम की पूरी जानकारी दी थी या कुछ और लोग भी हैं. मुख्य अभियुक्त से उसके संपर्क के पीछे और कौन-कौन लोग थे और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस लूटकांड के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था. इन सभी सवालों के जवाब पुलिस की आगे की जांच और आधिकारिक खुलासे के बाद ही सामने आ पाएंगे.
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