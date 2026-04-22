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बेतिया में आग का तांडव, दर्जनों घर धू-धूकर जले, देखें VIDEO

दर्जनों घर धू-धू कर जले : घटना नौतन प्रखंड के मंगलपुर कला पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 7 स्थित बरियारपुर गांव की हैं. गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक घर में आग लगी और देखते ही देखे कई घर उस आग की चपेट में आ गए. घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने अपने स्तर से आग बुझाने का भरसक प्रयास किया.

बेतिया : बिहार के बेतिया में नौतन प्रखंड के बरियारपुर गांव में भीषण आग लग गई. आग से दर्जनों घर जलकर राख हो गए. अचानक लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि घरों में रखा कपड़ा, अनाज, गहना, पलंग, कुर्सी सहित अन्य सभी घरेलू सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गये.

खुले में रहने को मजबूर हुआ पीड़ित परिवार : हालाकि, बाद में मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. इस अगलगी की घटना में सुबोध राम, अकलु राम सहित दर्जनों परिवारों का आशियाना उजड़ गया. जिससे पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं.

चूल्हे की चिंगारी या शॉर्ट सर्किट : स्थानीय लोगों के अनुसार आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है. आशंका जताई जा रही है कि चूल्हे की चिंगारी या शॉर्ट सर्किट के कारण यह हादसा हुआ होगा. घटना की सूचना मिलते ही पंचायत समिति सदस्य रंजन यादव मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.

प्रशासन से सहायता की मांग : पंचायत समिति के सदस्य रंजन यादव ने तत्काल प्रशासन को सूचना देते हुए पीड़ित परिवारों को शीघ्र मुआवजा देने की मांग की. इस हृदयविदारक घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है. लोग प्रशासन से जल्द राहत सहायता की उम्मीद कर रहे हैं.

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