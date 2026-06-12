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संजय जायसवाल को 'टुटपुंजिया' और 'तेल चोर' बोलकर फंस गए प्रशांत किशोर! कोर्ट ने भेजा समन

प्रशांत किशोर को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी हुआ है. संजय जायसवाल ने उन पर मानहानि का केस किया है. पढ़ें पूरी खबर..

Prashant Kishor
संजय जायसवाल और प्रशांत किशोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 12, 2026 at 2:06 PM IST

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बेतिया: जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर को मुश्किलें बढ़ गईं हैं. बेतिया व्यवहार न्यायालय ने मानहानि मामले में हाजिर होने का आदेश दिया है. यह मामला बीजेपी सांसद डॉ. संजय जायसवाल की छवि धूमिल करने के आरोप से जुड़ा है. न्यायालय में दिए गए शपथ पत्र और गवाही के आधार पर आगे की सुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

जायसवाल ने पीके पर किया था केस: बेतिया सांसद संजय जायसवाल की ओर से दायर मानहानि वाद में आरोप लगाया गया है कि विभिन्न मंचों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया. मामले में पेश एक गवाह ने शपथ पर दिए गए अपने बयान में कहा कि उसने सार्वजनिक कार्यक्रमों और मीडिया रिपोर्टों के जरिए सांसद के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जानकारी प्राप्त की थी.

संजय जायसवाल के वकील चंद्रिका कुशवाहा (ETV Bharat)

न्यायालय में दर्ज शपथ बयान में गवाह ने सांसद डॉ. संजय जायसवाल को एक प्रतिष्ठित राजनीतिक और सामाजिक परिवार से जुड़ा बताया. बयान में कहा गया कि डॉ. जायसवाल चार बार सांसद रह चुके हैं और लोकसभा में मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. उनके परिवार के कई सदस्य चिकित्सक हैं और समाज में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है.

Sanjay Jaiswal
बीजेपी सांसद संजय जायसवाल (ETV Bharat)

जायसवाल को 'टुटपुंजिया नेता' बोला था: गवाह ने न्यायालय को बताया कि 26 अगस्त 2025 को जब वह बेतिया आ रहे थे, तब कुरिया कोठी के पास जाम लगा था. उसी जगह पर प्रशांत किशोर की सभा चल रही थी. गवाह के अनुसार सभा में प्रशांत किशोर ने सांसद संजय जायसवाल को 'टुटपुंजिया नेता' कहा और आरोप लगाया कि उन्होंने अपने पेट्रोल पंप के फायदे के लिए छावनी ओवरब्रिज का एलाइनमेंट बदलवाया. गवाह ने दावा किया कि इस तरह के बयान से सांसद की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई.

'तेल चोर' होने का लगाया था आरोप: इसके अलावे गवाह ने कहा कि 13 सितंबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद पर 'तेल चोर' होने और नगर निगम के तेल बिल में घोटाले का आरोप लगाया गया. वहीं 19 सितंबर 2025 को जन सुराज के आधिकारिक यूट्यूब चैनल और अन्य माध्यमों से भी ऐसे आरोप दोहराए गए. गवाह ने एएनएन 24 चैनल से संबंधित प्रकाशित दस्तावेज न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए.

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जन सुराज सूत्रधार प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

क्या बोले वकील?: संजय जायसवाल के वकील चंद्रिका कुशवाहा ने बताया कि न्यायालय द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में गवाह ने कहा कि वह सांसद संजय जायसवाल को अपने क्षेत्र के सांसद होने के कारण जानते हैं और प्रशांत किशोर को जन सुराज के नेता के रूप में पहचानते हैं. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाह से कई सवाल भी पूछे.

"कोर्ट ने मामले के दूसरे पक्ष को सुनना जरूरी समझते हुए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है. आगामी सुनवाई में प्रशांत किशोर की ओर से अदालत के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किया जाएगा. उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी."- चंद्रिका कुशवाहा, संजय जायसवाल के अधिवक्ता

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