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गंडक के जलस्तर पर 24 घंटे निगरानी, संभावित बाढ़ को लेकर अलर्ट, मंत्री ने की समीक्षा बैठक

"राज्य सरकार पश्चिम चंपारण के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. बाढ़ से निपटने की सभी तैयारियां दुरुस्त हैं और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जन-धन की हानि को शून्य स्तर पर रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है."- रत्नेश सादा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग

क्या बोले मंत्री?: आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सादा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जान-माल की सुरक्षा को प्राथमिकता दिया जाए. साथ ही प्रभावितों तक समय पर मदद पहुंचाई जाए. किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

मंत्री ने की समीक्षा बैठक: नेपाल में नारायणी नदी के बढ़ते जलस्तर और गंडक नदी में संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए पश्चिम चंपारण में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी तरनजोत सिंह समेत जिले के तमाम वरीय अधिकारी और विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे.

जलस्तर पर निगरानी का निर्देश: बैठक में वाल्मीकिनगर बैराज से छोड़े जाने वाले पानी के डिस्चार्ज और गंडक नदी के जलस्तर पर 24 घंटे निगरानी रखने का निर्देश दिया गया. जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को संवेदनशील और अति-संवेदनशील तटबंधों पर फ्लड-फाइटिंग सामग्री के साथ मुस्तैद रहने को कहा गया है. इनमें बालू की बोरियां, बोल्डर और नायलॉन क्रेट जैसी सामग्री शामिल हैं.

हाई अलर्ट पर टीम: संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. बगहा, पिपरासी, मधुबनी, बैरिया, नौतन और ठकराहा जैसे प्रखंडों में बोट, लाइफ जैकेट और प्रशिक्षित गोताखोरों की व्यवस्था की गई है.

वहीं, राहत सामग्री का भी अग्रिम भंडारण किया गया है. सूखा राशन, चूड़ा, गुड़, ओआरएस, माचिस, पॉलीथिन शीट और शुद्ध पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं. सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटी-स्नेक वेनम और जलजनित बीमारियों की दवाएं उपलब्ध रखने को कहा गया है.

विस्थापितों तक पहुंचाएं राहत: बाढ़ की स्थिति में निचले और दियारा इलाकों से विस्थापित होने वाले लोगों के लिए चिह्नित बाढ़ शरण स्थलों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को तैयार रखने का निर्देश दिया गया है. जरूरत पड़ने पर तत्काल सामुदायिक रसोई शुरू की जाएगी. पशुओं के लिए भी ऊंचे स्थानों पर राहत शिविर, चारा और टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है.

प्रभावित परिवारों को सरकारी नियमानुसार जीआर राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में करने की तैयारी पूरी रखने का निर्देश दिया गया है. जिला और प्रखंड स्तर पर 24 घंटे आपदा नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय कर दिए गए हैं.

फिलहाल प्रशासन की नजर नेपाल से आने वाले पानी और गंडक नदी के जलस्तर पर बनी हुई है. संभावित बाढ़ को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रहने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत-बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.

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