तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पोखर में पलटी, 20 यात्री थे सवार
पश्चिमी चंपारण से बड़ी खबर सामने आई है. जहां बेतिया से मैनाटाड़ आ रही एक यात्री बस पोखर में जा गिरी. रिपोर्ट- जितेंद्र गुप्ता
Published : August 19, 2026 at 4:09 PM IST
बेतिया: बिहार के बेतिया में सड़क हादसा हुआ है. बेतिया से मैनाटाड़ आ रही एक यात्री बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित पोखरा में पलट गई. हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई और बस में सवार यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई. हादसे के बाद बस चालक और खलासी मौके से फरार हो गए.
पोखर में गिरी बस: यात्री बस बेतिया से मैनाटाड़ की ओर आ रही थी. इसी दौरान पूर्वी पकुहवा के पास पोखरा के पास सड़क के मोड़ पर अचानक सामने से एक टेंपो आ गया. टेंपो को बचाने के प्रयास में बस चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया. देखते ही देखते बस सड़क किनारे स्थित पोखरा में पलट गई.
सभी यात्री सुरक्षित: बस के पोखरा में पलटते ही मौके पर अफरातफरी मच गई. हादसे की आवाज और यात्रियों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. स्थानीय लोगों ने बिना देर किए पोखरा में उतरकर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया. काफी मशक्कत के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.
"राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है. करीब 20 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. बस बेतिया से मैनाटाड़ आ रही थी."- यात्री
मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी: वहीं घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची. सीओ सुमंत कुमार, मैनाटाड़ थानाध्यक्ष बब्लू कुमार और पुरुषोत्तमपुर थानाध्यक्ष कमलेश भगत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से घटना की जानकारी ली और सड़क पर जुटी भीड़ को हटाकर यातायात व्यवस्था को सामान्य कराया.
"बस में करीब 20 यात्री सवार थे. सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है."- बबलू कुमार, थानाध्यक्ष, मैनाटाड़
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