ETV Bharat / state

तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पोखर में पलटी, 20 यात्री थे सवार

बेतिया: बिहार के बेतिया में सड़क हादसा हुआ है. बेतिया से मैनाटाड़ आ रही एक यात्री बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित पोखरा में पलट गई. हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई और बस में सवार यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई. हादसे के बाद बस चालक और खलासी मौके से फरार हो गए.

पोखर में गिरी बस: यात्री बस बेतिया से मैनाटाड़ की ओर आ रही थी. इसी दौरान पूर्वी पकुहवा के पास पोखरा के पास सड़क के मोड़ पर अचानक सामने से एक टेंपो आ गया. टेंपो को बचाने के प्रयास में बस चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया. देखते ही देखते बस सड़क किनारे स्थित पोखरा में पलट गई.

सभी यात्री सुरक्षित (ETV Bharat)

सभी यात्री सुरक्षित: बस के पोखरा में पलटते ही मौके पर अफरातफरी मच गई. हादसे की आवाज और यात्रियों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. स्थानीय लोगों ने बिना देर किए पोखरा में उतरकर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया. काफी मशक्कत के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.