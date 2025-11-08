ETV Bharat / state

हाईटेक हो रही है छत्तीसगढ़ पुलिस, अनुभव ऐप से बेहतर होगी पुलिसिंग, आईजी रामगोपाल गर्ग ने बताई खासियत

वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचेगी रेटिंग : यह रेटिंग सीधे वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचेगी और सभी फीडबैक पर निगरानी रखी जाएगी.आईजी गर्ग ने कहा. यह पहल न केवल पुलिसिंग की गुणवत्ता में सुधार लाएगी, बल्कि जनता के मन में पुलिस के प्रति विश्वास को और मजबूत करेगी. इस अवसर पर उन्होंने बताया कि बालोद पुलिस निरीक्षक योगेश पटेल ‘अनुभव ऐप’ की निर्माण टीम का हिस्सा रहे.

रेंज के सभी थानों के बाहर QR कोड लगाया जाएगा. जिसके जरिए नागरिक थाने की व्यवस्था, व्यवहार, पेयजल, बैठने की सुविधा की रेटिंग दे सकेंगे. ये पुलिसिंग को बेहतर बनाने का एक सशक्त माध्यम साबित होगा. उन्होंने बताया कि डिजिटल माध्यमों से और डिजिटल युग के दौर में पुलिस हर उसे डिजिटल माध्यम का उपयोग पुलिस कर रही है- रामगोपाल गर्ग,आईजी,दुर्ग रेंज

बालोद : दुर्ग रेंज आईजी रामगोपाल गर्ग ने शुक्रवार को बालोद में अनुभव ऐप की शुरुआत की. यह ऐप बेहतर पुलिसिंग, पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. आईजी रामगोपाल गर्ग ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से पुलिस तंत्र को और सशक्त तथा जनता के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सकेगा.

हाईटेक हो रही है छत्तीसगढ़ पुलिस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यूजर फ्रेंडली है ऐप : यह ऐप उपयोगकर्ताओं के लिए सहज है और इसमें FIR दर्ज करने की प्रक्रिया एवं अन्य नागरिक सेवाओं से जुड़ी सूचनाएं भी उपलब्ध रहेंगी.आईजी रामगोपाल गर्ग ने कहा कि यह प्रणाली पुलिस कार्यालयों की जवाबदेही बढ़ाने के साथ ही पुलिस-जनसंपर्क को एक नए स्तर पर ले जाएगी. पुलिस महानिरीक्षक ने जब इस ऐप की शुरुआत की तो इस दौरान सभी थाना प्रभारी और सभी चौकी प्रभारी सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.





सीजी पुलिस लॉन्च कर चुकी है सशक्त ऐप : छत्तीसगढ़ पुलिस अब अपराध पर नकेल कसने के लिए हाईटेक होती जा रही है.अनुभव ऐप से पहले पुलिस ने सशक्त ऐप लॉन्च किया था.जिसमें पुलिस चोरी की गाड़ियों का पता लगाने में सक्षम हुई.इस ऐप के माध्यम से पुलिसकर्मी किसी भी गाड़ी का इंजन नंबर, चेचिस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर यह पता लगा सकते हैं कि वो गाड़ी चोरी की है या नहीं. इससे चेकिंग के दौरान तुरंत जानकारी मिल जाएगी और वाहन की पहचान तेज और सटीक हो सकेगी. अब छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल हो गया है जो डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं.

