दुर्घटना से देर भली: एमसीबी में मनाया गया 37वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह
आयोजन में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि दोपहिया वाहन चालक हेलमेट जरूर लगाएं.
Published : February 7, 2026 at 9:34 PM IST
मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: 37वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का जिला स्तरीय समापन समारोह नगर पंचायत झगराखाण्ड के अंबेडकर भवन में जागरूकता, सहभागिता और संकल्प के वातावरण में संपन्न हुआ. यह अभियान जिलेभर में 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक संचालित किया गया. समारोह के समापन के मौके पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं मनेन्द्रगढ़ विधायक श्यामबिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे.
सड़क सुरक्षा माह का समापन
आयोजन को दौरान भी लोगों को जोगरुक करने के लिए बच्चों ने पोस्टर, प्रदर्शनी और संदेश सामग्री के माध्यम से आम नागरिकों को यातायात नियमों के महत्व की जानकारी दी. मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं केवल सरकारी आंकड़े नहीं होतीं, बल्कि इनके पीछे परिवारों का दर्द, बच्चों का भविष्य और घरों की खुशियां जुड़ी होती है. मंत्री ने कहा कि सड़क पर लापरवाही का एक क्षण पूरे जीवन पर भारी पड़ सकता है, इसलिए यातायात नियमों का पालन दंड के भय से नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा के संकल्प से किया जाना चाहिए.
तेज रफ्तार, स्टंट और बिना सुरक्षा साधनों के वाहन चलाना साहस नहीं, बल्कि गंभीर जोखिम है. हेलमेट, सीट बेल्ट और गति सीमा जीवन की सुरक्षा कवच हैं. उन्होंने कहा दुर्घटना के बाद इलाज जरूरी है, लेकिन दुर्घटना की रोकथाम उससे भी बड़ा और सस्ता इलाज है.
साथ ही उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे नाबालिग बच्चों को वाहन न सौंपें और स्वयं नियमों का पालन कर समाज के लिए उदाहरण बनें। पुलिस और प्रशासन द्वारा चलाए गए अभियानों लोगों को न सिर्फ सहयोग करना चाहिए बल्कि उसे सफल बनाने का भी काम करना चाहिए: श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री
सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान हुए आयोजन
- जिले के 117 स्कूलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित
- 4 हजार से अधिक बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी
- मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी में रक्तदान शिविरों का आयोजन
- वाहनों की सघन जांच, फिटनेस परीक्षण एवं हेलमेट वितरण अभियान
- 140 ऑटो एवं टैक्सी वाहनों का सत्यापन
- 119 जनजागरूकता अभियान
- विभिन्न क्षेत्रों में चालानी कार्रवाई के अंतर्गत 544 प्रकरण दर्ज
निरंतर जागरूकता और पुलिस–जनता के संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप जिले में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 50 प्रतिशत तक कमी दर्ज की गई है. दैनिक दुर्घटना रिपोर्ट देखना पीड़ादायक होता है, क्योंकि अधिकांश हादसे नियमों की अनदेखी के कारण होते हैं: रत्ना सिंह, एसपी
स्कूली बच्चों ने पेश किए रंगारंग कार्यक्रम
समापन समारोह में स्कूली विद्यार्थियों द्वारा नृत्य, गीत, कविता, भाषण और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सड़क सुरक्षा का संदेश प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया. माध्यमिक शाला झगराखाण्ड की छात्राओं ने नृत्य प्रस्तुति दी, वहीं प्राथमिक शाला स्टेशन पारा के छात्रों ने नाटक, कविता और भाषण के जरिए नियम पालन का संदेश दिया.
नगरपालिका अध्यक्ष मनेन्द्रगढ़ प्रतिमा यादव ने कहा कि सड़क सुरक्षा की शिक्षा घर और स्कूल से शुरू होनी चाहिए. नगर पंचायत अध्यक्ष झगराखाण्ड रीमा यादव ने नागरिकों से स्वयं नियमों का पालन कर उदाहरण बनने की अपील की. चिरमिरी महापौर रामनरेश राय ने तेज गति और लापरवाही को दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बताया. नगर पंचायत अध्यक्ष नई लेदरी वीरेन्द्र सिंह राणा ने सड़क सुरक्षा को जनआंदोलन का रूप देने पर जोर दिया
