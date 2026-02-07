ETV Bharat / state

दुर्घटना से देर भली: एमसीबी में मनाया गया 37वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: 37वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का जिला स्तरीय समापन समारोह नगर पंचायत झगराखाण्ड के अंबेडकर भवन में जागरूकता, सहभागिता और संकल्प के वातावरण में संपन्न हुआ. यह अभियान जिलेभर में 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक संचालित किया गया. समारोह के समापन के मौके पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं मनेन्द्रगढ़ विधायक श्यामबिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे.

सड़क सुरक्षा माह का समापन

आयोजन को दौरान भी लोगों को जोगरुक करने के लिए बच्चों ने पोस्टर, प्रदर्शनी और संदेश सामग्री के माध्यम से आम नागरिकों को यातायात नियमों के महत्व की जानकारी दी. मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं केवल सरकारी आंकड़े नहीं होतीं, बल्कि इनके पीछे परिवारों का दर्द, बच्चों का भविष्य और घरों की खुशियां जुड़ी होती है. मंत्री ने कहा कि सड़क पर लापरवाही का एक क्षण पूरे जीवन पर भारी पड़ सकता है, इसलिए यातायात नियमों का पालन दंड के भय से नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा के संकल्प से किया जाना चाहिए.

तेज रफ्तार, स्टंट और बिना सुरक्षा साधनों के वाहन चलाना साहस नहीं, बल्कि गंभीर जोखिम है. हेलमेट, सीट बेल्ट और गति सीमा जीवन की सुरक्षा कवच हैं. उन्होंने कहा दुर्घटना के बाद इलाज जरूरी है, लेकिन दुर्घटना की रोकथाम उससे भी बड़ा और सस्ता इलाज है.