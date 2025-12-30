शिमला में अल्पसंख्यक बच्चों को बेहतर सुविधाएं, मदरसे में पढ़ रहे 87 बच्चे, आंगनबाड़ी का लाभ ले रहे 491 अल्पसंख्यक
शिमला जिले में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 30, 2025 at 7:39 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को शिक्षा, पोषण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. जिला के कुल 2,154 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 231 केंद्र ऐसे हैं, जहां अल्पसंख्यक बच्चों की संख्या अधिक है. इसके साथ ही ऊपरी शिमला क्षेत्र में एक मदरसा भी संचालित किया जा रहा है.
जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति
जिला शिमला के डीसी अनुपम कश्यप ने बताया कि जिले में कुल 2,154 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं. इनमें से 231 केंद्रों में अल्पसंख्यक बच्चों की उल्लेखनीय संख्या है. 207 केंद्रों में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 25 प्रतिशत से कम है, जबकि 24 केंद्र ऐसे हैं जहां यह संख्या 25 प्रतिशत से अधिक है. समेकित बाल विकास सेवाओं के तहत जिला शिमला में 11 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 7 आंगनबाड़ी सहायिकाएं अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं.
बच्चों को पोषण और प्री-स्कूल शिक्षा
जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के अल्पसंख्यक समुदाय के 491 बच्चे पंजीकृत हैं. इनमें से 387 बच्चों को विशेष पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत पोषण सुविधा दी जा रही है. वहीं 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 137 बच्चों को प्री-स्कूल शिक्षा मिल रही है.
डीसी ने बताया कि 5 वर्ष तक के 453 बच्चों का वजन और लंबाई का रिकॉर्ड रखा जा रहा है. इनमें 439 बच्चे सामान्य, 11 बच्चे मध्यम रूप से कुपोषित और 3 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित पाए गए हैं. जिले में 102 गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं.
छात्राओं को मिल रहा इस योजना का लाभ
शिमला जिले में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की छात्राओं को आवासीय सुविधा सहित शिक्षा दी जा रही है. छौबारा एजुकेशन ब्लॉक के तहत आंध्रा क्षेत्र में 95 छात्राएं अध्ययनरत हैं.
उर्दू शिक्षा और सरकारी सुविधाएं
सीनियर सेकेंडरी स्कूल संजौली और कैथू में उर्दू विषय में 66 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. इन छात्रों को मिड डे मील, निशुल्क पाठ्य पुस्तकें और वर्दी की सुविधा दी जा रही है. तहसील चौपाल के कुठार में संचालित मदरसे में वर्तमान में 87 बच्चे अध्ययनरत हैं. इनमें से 60 बच्चे छात्रावास में रहते हैं जबकि 27 डे-स्कॉलर हैं. कुल बच्चों में 73 स्थानीय और 14 अन्य राज्यों से हैं. मदरसे में पहली से पांचवीं कक्षा तक एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है. पांचवीं कक्षा के बाद 40 बच्चे सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुठार और सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानू में अपनी आगे की पढ़ाई कर रहे हैं.
उच्च शिक्षा और वित्तीय योजनाएं
जिले में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र विभिन्न तकनीकी संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. टर्म लोन, एजुकेशन लोन और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है.
ये भी पढ़ें: कंधों पर लादकर कार को ले जाते दिखे लोग, वीडियो हुआ वायरल