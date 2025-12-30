ETV Bharat / state

शिमला में अल्पसंख्यक बच्चों को बेहतर सुविधाएं, मदरसे में पढ़ रहे 87 बच्चे, आंगनबाड़ी का लाभ ले रहे 491 अल्पसंख्यक

शिमला में अल्पसंख्यक बच्चों को मिल रही बेहतर सुविधाएं ( File Photo )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को शिक्षा, पोषण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. जिला के कुल 2,154 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 231 केंद्र ऐसे हैं, जहां अल्पसंख्यक बच्चों की संख्या अधिक है. इसके साथ ही ऊपरी शिमला क्षेत्र में एक मदरसा भी संचालित किया जा रहा है.

जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति

जिला शिमला के डीसी अनुपम कश्यप ने बताया कि जिले में कुल 2,154 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं. इनमें से 231 केंद्रों में अल्पसंख्यक बच्चों की उल्लेखनीय संख्या है. 207 केंद्रों में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 25 प्रतिशत से कम है, जबकि 24 केंद्र ऐसे हैं जहां यह संख्या 25 प्रतिशत से अधिक है. समेकित बाल विकास सेवाओं के तहत जिला शिमला में 11 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 7 आंगनबाड़ी सहायिकाएं अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं.

बच्चों को पोषण और प्री-स्कूल शिक्षा

जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के अल्पसंख्यक समुदाय के 491 बच्चे पंजीकृत हैं. इनमें से 387 बच्चों को विशेष पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत पोषण सुविधा दी जा रही है. वहीं 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 137 बच्चों को प्री-स्कूल शिक्षा मिल रही है.

डीसी ने बताया कि 5 वर्ष तक के 453 बच्चों का वजन और लंबाई का रिकॉर्ड रखा जा रहा है. इनमें 439 बच्चे सामान्य, 11 बच्चे मध्यम रूप से कुपोषित और 3 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित पाए गए हैं. जिले में 102 गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं.

छात्राओं को मिल रहा इस योजना का लाभ