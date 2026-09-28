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1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खुलेगा बेतला नेशनल पार्क, मिलेगा ट्रेडिशनल फूड, प्लास्टिक रहेगा प्रतिबंध

बेतला नेशनल पार्क ( ईटीवी भारत )

पलामू: एक अक्टूबर को झारखंड के बेतला नेशनल पार्क को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा. एक जुलाई से 30 सितंबर तक गाइडलाइन के अनुसार पार्क को बंद रखा जाता है. इस दौरान किसी भी प्रकार की पर्यटन गतिविधि का संचालन नहीं किया जाता है. सब कुछ ठीक रहा तो एक अक्टूबर से बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में पर्यटन गतिविधि की शुरुआत हो जाएगी.