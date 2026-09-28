1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खुलेगा बेतला नेशनल पार्क, मिलेगा ट्रेडिशनल फूड, प्लास्टिक रहेगा प्रतिबंध
पलामू के बेतला नेशनल पार्क 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा. पर्यटक पलामू किला में जंगल सफारी कर सकेंगे. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : September 28, 2026 at 7:11 PM IST
पलामू: एक अक्टूबर को झारखंड के बेतला नेशनल पार्क को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा. एक जुलाई से 30 सितंबर तक गाइडलाइन के अनुसार पार्क को बंद रखा जाता है. इस दौरान किसी भी प्रकार की पर्यटन गतिविधि का संचालन नहीं किया जाता है. सब कुछ ठीक रहा तो एक अक्टूबर से बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में पर्यटन गतिविधि की शुरुआत हो जाएगी.
2026 में बेतला नेशनल पार्क में काफी कुछ खास होने वाला है. फिलहाल पार्क के इलाके में ही टाइगर सफारी की सुविधा मौजूद है. पहली बार पलामू किला के इलाके में भी टाइगर सफारी की शुरुआत होने वाली है. ट्राइबल और ट्रेडिशनल कल्चर को बढ़ावा देने के लिए पलामू टाइगर रिजर्व ने इस बार खास व्यवस्था किया है. पर्यटकों को ट्राइबल और ट्रेडिशनल फूड दिया जाएगा. इसके लिए विभिन्न जगहों पर स्टाल लगाए जाने हैं.
पीटीआर उपनिदेशक ने दी जानकारी
पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकान्त जेना ने बताया कि सब कुछ ठीक रहा तो एक अक्टूबर से पर्यटन गतिविधि की शुरुआत हो जाएगी. उन्होंने कहा कि इस बार पलामू किला के इलाके में भी सफारी की शुरूआत किया जाना है, जबकि ट्रेडिशनल फूड को बढ़ावा देने की भी योजना तैयार की गई है. इस बार बेतला नेशनल पार्क में पर्यटकों को बहुत कुछ खास देखने को मिलेगा.
सिंगल प्लास्टिक रहेगा प्रतिबंध
पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पार्क इलाके में खास इंतजाम किए गए हैं. इसके साथ ही नेशनल पार्क के इलाके में प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है. ऐसे में प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी किया जाएगा. दरअसल बेतला नेशनल पार्क के इलाके में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते है. पश्चिम बंगाल के पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक है. प्रतिवर्ष 40 हजार से अधिक पश्चिम बंगाल के पर्यटक पहुंचते हैं.
विदेशी पर्यटक भी पहुंचते हैं बेतला नेशनल पार्क
कई मौकों पर फ्रांस जर्मनी के भी पर्यटक पहुंचते हैं. अक्टूबर से लेकर मार्च के महीने तक सबसे अधिक पर्यटकों की भीड़ रहती है. बेतला नेशनल पार्क के इलाके में पर्यटक बाघ, हांथी, चीता, तेंदुआ, हिरण, बायसन समेत कई जंगली जीव को देखने के लिए पहुंचते हैं. फिलहाल बेतला नेशनल पार्क से सटे हुए इलाकों में बाघ के मूवमेंट को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है.
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