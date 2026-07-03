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जंगल सफारी से दर्जनों परिवार की बदल रही है किस्मत! ओपन सफारी से 1.20 करोड़ की आमदनी

2025-26 में ओपेन सफारी से बेतला नेशनल पार्क को 1.20 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है. इससे पहले एक सीजन में बेतला नेशनल पार्क को जंगल सफारी से मात्र तीन से पांच लाख रुपए की आमदनी होती थी.

2025 तक बेतला नेशनल पार्क में बंद गाड़ियों के माध्यम से पर्यटक जंगल सफारी का मजा लेते थे. अक्टूबर 2025 में बेतला नेशनल पार्क में ओपेन गाड़ी से जंगल सफारी करवाने का निर्णय लिया गया और बंद गाड़ियों का रीमॉडलिंग किया गया. ईको डेवलपमेंट समिति के माध्यम से 33 गाड़ियां बेतला नेशनल पार्क में पर्यटकों को जंगल सफारी करवाती हैं. जंगल सफारी करवाने वाली गाड़ी को प्रति ट्रिप डेढ़ घंटे के लिए 1100 रुपए मिलते हैं.

1973 में देश भर में नौ टाइगर रिजर्व का गठन हुआ था. पलामू टाइगर रिजर्व इनमें शामिल है, जहां टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी. सबसे पहले पलामू टाइगर रिजर्व से ही देश में जंगल सफारी की शुरुआत हुई थी. 1986 में टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ही बेतला नेशनल पार्क बनाया गया था.

पलामू: झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व अंतर्गत बेतला नेशनल पार्क में ओपन जंगल सफारी शुरू होने के बाद पर्यटकों की संख्या और टूरिस्ट ऑपरेटरों की आमदनी दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.

पहली जंगल सफारी पलामू टाइगर रिजर्व से ही शुरू हुई थी. लंबे समय तक बंद गाड़ी और प्राइवेट गाड़ी से लोग जंगल सफारी कर रहे थे. पिछले दो-तीन वर्षों में टूरिस्ट ऑपरेटर के साथ बातचीत की गई और एक योजना तैयार की गई, जिसके बाद ओपन जंगल सफारी की शुरुआत की गई. बाहर की गाड़ियों को जंगल के अंदर प्रवेश करने पर रोक लगाई गई है, ताकि टूरिस्ट ऑपरेटरों को आमदनी हो सके. सभी टूरिस्ट ऑपरेटरों को एक प्लेटफार्म पर लाया गया है और उन्हें जंगल से संबंधित जानकारी दी गई है.

“पहली जंगल सफारी पलामू टाइगर रिजर्व से ही शुरू हुई थी. लंबे समय तक बंद गाड़ी और प्राइवेट गाड़ी से लोग जंगल सफारी कर रहे थे. पिछले दो-तीन वर्षों में टूरिस्ट ऑपरेटर के साथ बातचीत की गई एवं एक योजना तैयार किया गया और ओपेन जंगल सफारी की शुरुआत की गई है. बाहर की गाड़ियां जंगल के अंदर प्रवेश करने पर रोक लगाई गई है ताकि टूरिस्ट ऑपरेटरों को आमदनी हो सके. सभी टूरिस्ट ऑपरेटर को एक प्लेटफार्म पर लाया गया है और उन्हें जंगल से संबंधित जानकारी दी गई है. जंगल में ओपेन सफारी से अच्छी खासी आमदनी हो रही है. पहली बार एक करोड़ से भी अधिक की आमदनी हुई है.”- प्रजेशकान्त जेना, उपनिदेशक, पीटीआर

पर्यटकों की संख्या दोगुनी, ऑपरेटरों की आमदनी बढ़ी

बेतला नेशनल पार्क में ओपन जंगल सफारी शुरू होने के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है और टूरिस्ट ऑपरेटर की आमदनी भी बढ़ गई है. पहले एक सीजन में करीब 40 हजार पर्यटक पहुंचते थे, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 80 हजार के करीब पहुंच गया है.

टूरिस्ट ऑपरेटर कुतुबुद्दीन अंसारी ने बताया कि ओपेन सफारी होने के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ी है और उनकी आमदनी भी बढ़ी है. वहीं टूरिस्ट ऑपरेटर नजीबुल्ला ने बताया कि पर्यटक ओपेन सफारी की ही मांग कर रहे थे. प्रबंधन की तरफ से बैठक हुई थी, जिसके बाद सभी ने अपनी गाड़ियों का रीमॉडलिंग करवाया है. रीमॉडलिंग के बाद उनकी आमदनी भी बढ़ गई है.

तीन महीने के लिए बंद रहेगा बेतला नेशनल पार्क

बेतला नेशनल पार्क में जंगल सफारी तीन महीने के लिए बंद कर दी गई है. एक जून से लेकर 30 सितंबर तक बेतला नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए बंद रहेगा. तीन महीने का यह वक्त वन्य जीवों का प्रजनन काल होता है. इस दौरान जंगल सफारी और किसी भी तरह की पर्यटक गतिविधि पार्क के अंदर नहीं होती है. इस अवधि में पार्क के इलाके में हाई अलर्ट जारी किया जाता है और स्पेशल पेट्रोलिंग की जाती है.

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