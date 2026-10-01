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सैलानियों के लिए खुला बेतला नेशनल पार्क, शुरू हुई ओपन सफारी, चतरा सांसद ने किया उद्घाटन

बेतला नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

Betla National Park
सैलानियों के लिए खुला बेतला नेशनल पार्क (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 1, 2026 at 3:46 PM IST

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पलामू: झारखंड के बेतला नेशनल पार्क को गुरुवार को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है. 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क के इलाके में पर्यटन गतिविधि पर रोक लगा दी जाती है. यह 3 महीने वन्यजीवों का प्रजनन काल माना जाता है. चतरा सांसद कालीचरण सिंह और पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के मौजूदगी में गुरुवार को पार्क खोला गया है. पार्क खुलने के साथ ही बेतला के इलाके में जंगल की ओपन सफारी की शुरुआत हो गई है.

ट्रेडिशनल फूड को प्रमोट करने की कोशिश

इस दौरान पालमू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकान्त जेना समेत कई अधिकारी मौजूद थे. दरअसल, पहली बार बेहतर नेशनल पार्क के पलामू किले वाले क्षेत्र में ओपन सफारी की शुरुआत हो रही है, इस इलाके में मोटरसाइकिल के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. पार्क खुलने के साथ ही ट्रेडिशनल फूड को भी प्रमोट किया जा रहा है. पर्यटकों को धुस्का एवं महुआ से बने हुए कई व्यंजन दिए जा रहे हैं.

पर्यटकों के लिए खुला बेतला नेशनल पार्क (Etv Bharat)

पर्यटकों के आगमन के लिए खास इंतजाम

पलामू टाइगर रिजर्व में इसके लिए तैयारी भी कर ली गई है. बेतला नेशनल पार्क प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर से 25 KM है. नजदीक का बरवाडीह रेलवे स्टेशन करीब 12 किलोमीटर दूर है. बेतला नेशनल पार्क में पर्यटकों के आगमन को लेकर खास तैयारी भी की गई है और इस बार प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है.

opened Betla National Park
पारंपरिक नृत्य के साथ खुला बेतला नेशनल पार्क (Etv Bharat)

बता दें कि बेतला नेशनल पार्क में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल के पर्यटक पहुंचते हैं. दुर्गा पूजा के बाद से पश्चिम बंगाल के पर्यटकों का बेतला नेशनल पार्क के इलाके में आगमन शुरू हो जाता है.

Open Betla National Park
चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने किया उद्घाटन (Etv Bharat)

पर्यटकों के लिए पार्क को खोल दिया गया है. इस बार पर्यटन के लिए काफी कुछ खास किया गया है: प्रजेशकान्त जेना, उपनिदेशक, पलामू टाइगर रिजर्व

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