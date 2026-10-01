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सैलानियों के लिए खुला बेतला नेशनल पार्क, शुरू हुई ओपन सफारी, चतरा सांसद ने किया उद्घाटन

सैलानियों के लिए खुला बेतला नेशनल पार्क ( Etv Bharat )

पलामू: झारखंड के बेतला नेशनल पार्क को गुरुवार को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है. 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क के इलाके में पर्यटन गतिविधि पर रोक लगा दी जाती है. यह 3 महीने वन्यजीवों का प्रजनन काल माना जाता है. चतरा सांसद कालीचरण सिंह और पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के मौजूदगी में गुरुवार को पार्क खोला गया है. पार्क खुलने के साथ ही बेतला के इलाके में जंगल की ओपन सफारी की शुरुआत हो गई है.