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25 साल से फरार डकैती का आरोपी गिरफ्तार, नेपाल में साधु बनकर छिपता रहा, बिहार पुलिस ने दबोचा

बेतिया में 2006 के डकैती मामले का फरार आरोपी 25 साल बाद गिरफ्तार हुआ. नेपाल में साधु बनकर पुलिस से बचता रहा. रिपोर्ट- जितेन्द्र कुमार

25 साल से फरार साधु के वेश में डकैत
25 साल से फरार साधु के वेश में डकैत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 23, 2026 at 10:35 AM IST

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पश्चिम चंपारण : बिहार के बेतिया जिले में शिकारपुर पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे डकैती के आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी करीब 25 साल से गिरफ्तारी से बच रहा था और नेपाल में साधु का वेश धारण कर अलग-अलग जगहों पर रह रहा था. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे चमुआ चौक के पास से गिरफ्तार किया.

2006 के डकैती कांड में था आरोपी

शिकारपुर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान शिकारपुर थाना क्षेत्र के लंगड़ा-दिउलिया गांव निवासी स्वर्गीय हीरा ठाकुर के पुत्र सुरेंद्र ठाकुर के रूप में हुई है. उसके खिलाफ बलथर थाना में वर्ष 2006 में डकैती का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में न्यायालय की ओर से उसके खिलाफ स्थायी वारंट भी जारी था.

शिकारपुर थाने का एक्शन
शिकारपुर थाने का एक्शन (ETV Bharat)

नेपाल में साधु बनकर छिपने की मिली सूचना

पुलिस के अनुसार, फरार वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान सुरेंद्र ठाकुर के बारे में गुप्त सूचना मिली. जानकारी मिली कि वह नेपाल में रह रहा है और साधु का वेश धारण कर पुलिस से अपनी पहचान छिपाता है. वह चोरी-छिपे अपने गांव भी आता-जाता था और हाल में चमुआ चौक के आसपास देखा गया था.

''गिरफ्तार आरोपी की पहचान शिकारपुर थाना क्षेत्र के लंगड़ा-दिउलिया गांव निवासी सुरेंद्र ठाकुर के रूप में हुई है. उसके खिलाफ बलथर थाना में वर्ष 2006 में डकैती का मामला दर्ज है. मामले में न्यायालय की ओर से उसके खिलाफ स्थायी वारंट भी जारी किया गया था.''- मनोज कुमार सिंह, थानाध्यक्ष, शिकारपुर

पुलिस अधीक्षक बेतिया
पुलिस अधीक्षक बेतिया (ETV Bharat)

घेराबंदी कर पुलिस टीम ने दबोचा

सूचना के बाद एसआई राजेश कुमार के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम गठित की गई. टीम ने चमुआ चौक के आसपास निगरानी और घेराबंदी शुरू की. पुलिस के मुताबिक, सटीक सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए टीम ने सुरेंद्र ठाकुर को मौके से गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ में पुराने अपराधों का जिक्र

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि डकैती की घटना के बाद वह नेपाल भाग गया था. गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अपना हुलिया बदला और साधु का वेश धारण कर अलग-अलग स्थानों पर रहने लगा. पुलिस के अनुसार, पूछताछ में उसने वर्ष 2001 से डकैतों के साथ रहने और कई संगीन वारदातों में शामिल होने की बात भी बताई है. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि और अन्य मामलों में उसकी भूमिका की जांच अभी जारी है.

न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी

गिरफ्तारी के बाद शिकारपुर पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस अब उसके आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रही है और पूर्व में दर्ज अन्य मामलों में उसकी संभावित संलिप्तता की जांच कर रही है.

Intro:Anchor--- बड़ी खबर बेतिया जिले से हैं जहां 25 साल से फरार चल रहे डकैती के आरोपी को शिकारपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया ने है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी लंबे समय से नेपाल में साधु का वेश धारण कर अलग-अलग जगहों पर छिपकर रह रहा था और पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा। लेकिन शिकारपुर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह की रणनीति और गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में आखिरकार उसे चमुआ चौक के पास से दबोच लिया गया।

Body:शिकारपुर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि

''गिरफ्तार आरोपी की पहचान शिकारपुर थाना क्षेत्र के लंगड़ा-दिउलिया गांव निवासी सुरेंद्र ठाकुर के रूप में हुई है. उसके खिलाफ बलथर थाना में वर्ष 2006 में डकैती का मामला दर्ज है. मामले में न्यायालय की ओर से उसके खिलाफ स्थायी वारंट भी जारी किया गया था.''- मनोज कुमार सिंह, थानाध्यक्ष, शिकारपुर

शिकारपुर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि फरार वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि डकैती कांड का फरार आरोपी साधु के वेश में चमुआ चौक के आसपास घूम रहा है और नेपाल से चोरी- छिपे अपने गांव आता-जाता है। सूचना मिलते ही एसआई राजेश कुमार के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने चमुआ चौक के आसपास घेराबंदी कर आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी। सटीक सूचना और रणनीति के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुरेंद्र ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि वर्ष 2006 में डकैती की घटना के बाद वह नेपाल भाग गया था। पुलिस से बचने के लिए उसने अपना हुलिया बदल लिया और साधु का वेश धारण कर अलग-अलग स्थानों पर रहने लगा। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने वर्ष 2001 से डकैतों के साथ रहने और कई संगीन वारदातों में शामिल होने की बात भी स्वीकार की है। हालांकि, इन दावों की पुष्टि पुलिस की आगे की जांच में की जाएगी।

Conclusion:बता दें कि लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी के बाद शिकारपुर पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अब उसके आपराधिक इतिहास और पूर्व की अन्य घटनाओं में उसकी संलिप्तता की भी जांच कर रही है।

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बेतिया में डकैती का आरोपी गिरफ्तार
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