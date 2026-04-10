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देसी पान ने दी किसानों को इंटरनेशनल पहचान, पान मसाला के दौर में भी जोरदार है डिमांड

छुईखदान में पान का इतिहास छुईखदान में पान की खेती का इतिहास करीब 200 वर्ष पुराना है. छुईखदान में पान की खेती महोबिया समाज के लोग करते हैं. महोबिया समाज की पीढ़ी आज भी पान उगाने की परंपरा को जीवित रखे हुए है. एक समय आगजनी की घटनाओं में पान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी. आग का असर खेती पर पड़ा और खेती सिमट गई. लेकिन कठिन दौर में भी महोबिया समाज के किसानों ने हार नहीं मानी.समाज ने जिला पंचायत और प्रशासन के सहयोग से पान की खेती को फिर से उन्नत खेती बनाने में जी तोड़ मेहनत की. आज भले ही लगभग 6 किसान ही इस खेती से जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से पान को नई पहचान दी है.

पान जैसी साधारण समझी जाने वाली फसल ने छुईखदान के किसानों को समृद्ध बनाया है. छुईखदान जैसी छोटी जगह पर उगने वाला पान देश के बड़े शहरों में अपनी शोभा बढ़ा रहा है. छुईखदान में उगने वाला पान मुंबई, वाराणसी, प्रयागराज और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में हाथों हाथ बिक जाता है.यही नहीं यहां पर उगने वाला पान अब बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश में भी सप्लाई किया जा रहा है.

खैरागढ़ छुईखदान गंडई : आज का युवा पान मसालों पर केंद्रित हो चुका है. भारी भरकम विज्ञापन और फिल्मी सितारों के चेहरों ने पान मसाला के मार्केट को बुलंदियों तक पहुंचाया है.लेकिन हमारे भारत देश का गौरवपूर्ण इतिहास कभी पान मसालों पर केंद्रित नहीं था,बल्कि सनातन काल में पूजा पाठ और मुख शुद्धि के लिए जिस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता था वो था पान. किसी जमाने में पान के साथ कत्था और चूने का मिलन जो मुंह में रंगत लाता था, वो देखते ही बनता था.वक्त बदला और आधुनिक सोच ने पान की जगह पान मसाला को दे दी. पान की मांग कम होती गई और इसका सीधा असर इसकी खेती करने वालों पर पड़ा.लेकिन छत्तीसगढ़ के छुईखदान में आज भी पान उगाने वाले किसान अपनी पीढ़ी की परंपरा को निभा रहे हैं.यहां पर उगने वाला पान सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना रहा है.





कम जमीन लाखों की कमाई

पान की खेती का सबसे बड़ा फायदा किसानों को इसलिए भी मिलता है, क्योंकि इसे उगाने के लिए ज्यादा जमीन की जरुरत नहीं होती. कम जमीन में ही खेती करके किसान बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं. किसानों की मानें तो 50 डिसमिल जमीन में खेती करने पर लागत निकालकर 5 से 7 लाख रुपए तक का सालाना मुनाफा हो जाता है. कम लागत और अधिक मांग के कारण पान की खेती ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही है.





मैं पहले छोटे पैमाने पर पान की खेती किया करता था.लेकिन अब मैंने पान की खेती का दायरा बढ़ाया है.200 वर्ग मीटर से बढ़ाकर अब आधे एकड़ में फसल लगाई है.जिसके लिए 10 मजदूरों को भी रखा हूं. मजदूरों की इनकम इसी खेती के माध्यम से ही होती है- रवि साहू, पान उत्पादक किसान



ऑर्गेनिक खेती बनी खास पहचान



छुईखदान का पान अपनी ऑर्गेनिक गुणवत्ता के लिए जाना जाता है. यहां रासायनिक खादों का उपयोग बहुत कम किया जाता है, जिससे पत्तों की गुणवत्ता रंग और स्वाद बेहतरीन रहता है. यही वजह है कि बाजार में इसे प्रीमियम उत्पाद के रूप में बेचा जा रहा है. त्योहारों और विशेष अवसरों पर इनकी मांग तेजी से बढ़ जाती है. स्थानीय लोगों के अनुसार छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा जब भी इस क्षेत्र में आते थे, तो छुईखदान का पान जरूर खाते थे. पूर्व मुख्यमंत्री अपने साथ यहां पर मिलने वाले पान को लेकर जाते थे.इससे इस पान की प्रतिष्ठा और बढ़ी.पान की खेती अब महिलाओं के लिए भी रोजगार का बड़ा माध्यम बन रही है. प्रशासन द्वारा सब्सिडी, कृषि विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण, महिला समूहों को प्रोत्साहन इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है.





प्रशासन ने पान की खेती को दिया बढ़ावा

छुईखदान के पान को पहचान दिलाने में प्रशासन ने भी कड़ी मेहनत की है. जिला प्रशासन ने पान की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिकों का भी सहारा लिया. कुकुरमुड़ा और बीरूटोला में डेमो प्लॉट उन्नत पौधों की उपलब्धता और कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन से पान को लेकर किसानों में उत्साह है. जिला सीईओ प्रेमकुमार पटेल के अनुसार यहां की जलवायु मिट्टी और पानी पान उत्पादन के लिए बेहद अनुकूल हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी तरह प्रयास जारी रहे तो छुईखदान पान जल्द ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड बन सकता है.

जिला प्रशासन महोबिया समाज के पान उत्पादक किसानों के साथ मिलकर इसे आधुनिकता से जोड़ने का प्रयास कर रहा है.इसके लिए छुईखदान में पान कैफे खोलने की योजना है.जिसमें पान से बने उत्पादों को प्रोसेस करके बेचा जाएगा.जिससे पान उत्पादक किसानों को सीधा लाभ होगा - प्रेमकुमार पटेल, सीईओ जिला पंचायत



पूरी दुनिया में बना सकता है पहचान



छुईखदान का पान आज परंपरा संघर्ष और सफलता की मिसाल बन चुका है. कभी समाप्त होने की कगार पर पहुंची ये खेती आज किसानों के लिए लाखों की आय का जरिया बन चुकी है. पान ने पूरे क्षेत्र को नई पहचान दी है. अगर इसी तरह प्रयास जारी रहे तो वो दिन दूर नहीं जब छुईखदान का पान पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाएगा.

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