ETV Bharat / state

अजीत जोगी की पुण्यतिथि पर बेटा बचाओ आंदोलन, अमित जोगी ने की शुरुआत

इस आंदोलन की शुरुआत में अमित जोगी ने कहा कि यह आंदोलन किसी के विरोध में नहीं, बल्कि समाज निर्माण और युवाओं को नशे और अवसाद से बचाने के उद्देश्य से शुरू किया है. इस आंदोलन के जरिए वे छत्तीसगढ़ के बेटों को नशे से बचाने का काम करेंगे.

गौरेला पेंड्रा मरवाही : छत्तीसगढ़ के पहले सीएम अजीत जोगी की छठी पुण्यतिथि पर अमित जोगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. अमित जोगी ने मीडिया से बात करते हुए एक नए आंदोलन के शुरुआत की बात कही है. उन्होंने राज्य में बेटा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की. अमित की माने तो अगले एक महीने में यह अभियान रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर और जगदलपुर सहित प्रदेश के सभी संभागों तक पहुंचाया जाएगा.

छत्तीसगढ़ में बेटा बचाओ आंदोलन (ETV BHARAT)

आज छत्तीसगढ़ में शराब, गांजा और सिंथेटिक ड्रग्स जैसे सूखा नशा तेजी से युवाओं और स्कूली छात्रों तक पहुंच रहा है, जो समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है. यह आंदोलन डॉक्टरों, शिक्षकों, धर्मगुरुओं, पत्रकारों, खिलाड़ियों, समाजसेवियों, अभिभावकों और युवाओं सहित समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलाया जाएगा- अमित जोगी, जेसीसीजे प्रमुख

एक बेटे के रूप में अभियान से जुड़ा

अमित जोगी इस दौरान भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि इस अभियान में वे एक नेता नहीं, बल्कि एक बेटे के रूप में खड़े हैं. जीवन के कठिन दौर से गुजरने के कारण वे युवाओं की पीड़ा और अकेलेपन को समझते हैं. इसी वजह से उन्होंने छत्तीसगढ़ के हर बेटे को नशे और अवसाद से बचाने का संकल्प लिया है.

इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत महिलाएं होंगी. माताएं, बहनें और पत्नियां ही नशे की सबसे बड़ी पीड़ा झेलती हैं, इसलिए बेटों को बचाने की सबसे निर्णायक भूमिका भी वही निभाएंगी. बेटा बचाओ अभियान समाज में महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है- अमित जोगी, जेसीसीजे प्रमुख

साय सरकार से अमित जोगी की मांग

इस अवसर पर अमित जोगी ने विष्णुदेव साय सरकार से छत्तीसगढ़ में नशे पर रोक लगाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू करे. इसके साथ ही सूखा नशा रोकने के लिए विशेष पुलिस टास्क फोर्स गठित करे. जिला अस्पतालों में नशा मुक्ति विभाग शुरू करे और नशे पर रोक लगाने के लिए स्कूल में पाठ्यक्रम लागू करे.