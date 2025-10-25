ETV Bharat / state

हरियाणा के इस गांव को मिला बेस्ट विजेल का अवॉर्ड, बेटों के मुकाबले बेटियों की ज्यादा है संख्या

रोहतक: हरियाणा में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं योजना के तहत रोहतक जिला के गांव समचाना को बेस्ट विलेज अवॉर्ड से नवाजा गया है. जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक समचाना गांव में 1000 लड़कों के मुकाबले 1564 बेटियों ने जन्म लिया है. लिंगानुपात सुधारने में गांव समचाना को बेस्ट विलेज अवॉर्ड दिया गया है. शुक्रवार को हसनगढ़ गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें डीसी सचिन गुप्ता ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की.

बेटियों को किया सम्मानित: कार्यक्रम के दौरान डीसी सचिन गुप्ता ने योजना के तहत गांव समचाना की दसवीं में उच्च स्थान प्राप्त करने वाली तीन बेटियों भावना, कोमल व नेहा को क्रमश: 45 हजार, 75 हजार और 30 हजार रुपये की राशि का पुरस्कार देकर सम्मानित किया. इसके साथ-साथ एसएमओ रीटा गोयल, चिकित्सा अधिकारी डॉ. विशाल, सीडीपीओ डिंपल, गांव के सरपंच व स्कूल के प्राचार्य को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया.

लिंग जांच कराने वालों पर पैनी नजर: डीसी सचिन गुप्ता ने कहा कि "कम लिंगानुपात वाले गांवों पर प्रशासन की पारखी नजर है. प्रशासन हर पहलू पर पूरा फोकस रखते हुए भ्रूण लिंग जांज कराने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाने के लिए सतर्क हैं. जिला में लिंगानुपात सुधार के लिए सभी अधिकारियों को नैतिकता के आधार पर अपना दायित्व निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं".

ग्रामीणों से डीसी का आह्वान: डीसी सचिन गुप्ता ने ग्रामीणों से आह्वान किया कि "वे मानवीय मूल्यों के आधार पर कन्या भ्रूण हत्या जैसै जघन्य अपराध में शामिल होने वालों की सूचना प्रशासन तक पहुंचाएं. ताकि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके".