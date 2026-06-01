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6 महीने के बाद बच्चों को दूध से ज्यादा अन्न की है जरूरत, जानिए सही डाइट चार्ट पर क्या कहती है मॉडर्न साइंस

6 महीने के बाद दूध से ज्यादा अन्न की जरूरत: डॉक्टर रुचि तिवारी का कहना है कि नवजात शिशु के लिए शुरुआती 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली ब्रेस्टफीडिंग (मां का दूध) ही होना चाहिए. 6 महीने तक बच्चों को केवल मां के दूध की ही आवश्यकता होती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं देना होता है. लेकिन 6 महीने के बाद जब बच्चा धीरे-धीरे बड़ा होता है, तब दूध की मात्रा कम और ठोस भोजन की मात्रा बढ़ानी चाहिए. 6 महीने के बाद बच्चे को बार-बार दूध देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे अब अन्न की ज्यादा जरूरत होती है.

सुबह उल्टी होना बीमारी नहीं, गलत खानपान: डॉक्टर रुचि के अनुसार आजकल ऐसे बहुत से बच्चे आ रहे हैं जिनमें रोज सुबह उल्टी की प्रवृत्ति देखी जा रही है. मां सुबह-सुबह बच्चों को जबरदस्ती दूध देती है और बच्चा उसे पीने के बाद तुरंत उल्टी कर देता है. ऐसी स्थिति में शरीर के भीतर जाकर दूध अमृत नहीं बल्कि विष (जहर) की तरह काम करता है. बच्चा दूध अंदर जाने के बाद उसे बाहर निकाल कर अपने आप को सहज रखने की कोशिश करता है, लेकिन बार-बार ऐसा होने से उसके पाचन तंत्र को बड़ा नुकसान हो सकता है.

जबरदस्ती दूध पिलाना अमृत नहीं जहर समान: इस विषय पर राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय की वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि तिवारी ने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं. उनका कहना है कि आजकल उनके पास बहुत से ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो बच्चों को जबरदस्ती ज्यादा से ज्यादा दूध देने पर जोर देते हैं. वे पेरेंट्स को समझाती हैं कि दूध कभी भी संपूर्ण संतुलित भोजन का विकल्प नहीं हो सकता है. दूध बच्चों को सिर्फ एक निर्धारित वक्त और एक सीमित मात्रा में देना ही सेहत के लिए उचित होता है.

ऐसी स्थिति में सवाल यह उठता है कि क्या बच्चा इन भारी चीजों को पचाने में सक्षम है या यह हैवी पाउडर बच्चों को स्वस्थ बनाएगा या बीमार?

वाराणसी: दूध को लेकर हमेशा से पेरेंट्स के मन में यह भ्रांति रहती है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दूध पिलाने से उन्हें भरपूर कैल्शियम और पोषक तत्व मिलेंगे. लेकिन क्या सुबह, दोपहर और शाम यानी हर वक्त बच्चों को दूध देना शारीरिक रूप से उचित है? आजकल बच्चों को स्वस्थ रखने और ज्यादा पोषण देने के चक्कर में पेरेंट्स अक्सर दूध में हैवी ड्राई फ्रूट्स का पाउडर भी मिला देते हैं.

बार-बार दूध देने से कैलोरी का संतुलन बिगड़ेगा: पेरेंट्स को अपने दिमाग से यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि दूध से ही बच्चे को सारा पोषण और कैलोरी मिल रही है. अगर बच्चा दिन में घर का बना सामान्य खाना नहीं खा रहा है और आप भूख लगने पर बार-बार उसे दूध दे रहे हैं तो यह तरीका बिल्कुल गलत है. दूध का जरूरत से ज्यादा सेवन बच्चे के शरीर को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान अधिक करता है. इसकी मुख्य वजह यह है कि आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों में ही दूध देने का एक सही समय निर्धारित किया गया है.

सुबह का समय कफ बढ़ाने वाला होता है: आयुर्वेद के सिद्धांतों के हिसाब से शरीर में कफ, वात और पित्त का एक निश्चित काल या समय बताया गया है. इसी तरह मॉडर्न एडवांस मेडिसिन में भी शरीर की आंतरिक घड़ी यानी सरकेडियन रिदम के बारे में बताया गया है. दोनों ही चिकित्सा पद्धतियों के हिसाब से सुबह का समय शरीर में प्राकृतिक रूप से कफ बनने का काल होता है. जब बच्चा सोकर उठता है या स्कूल जा रहा होता है, उस समय उसका कफ दोष पहले से ही बढ़ा हुआ होता है.

दोपहर 3 से 5 बजे का समय दूध के लिए बेस्ट: ऐसे समय में जब पेरेंट्स बच्चे को ऊपर से दूध पिलाते हैं, तो वह कफ को और ज्यादा बढ़ाने का काम करता है. इसी कफ असंतुलन की वजह से बच्चों को सुबह के वक्त लगातार मतली और वोमिटिंग की शिकायत होती है. बच्चा अगर सुबह उल्टी कर रहा है तो हम उसे बीमार समझकर दवाइयां देने लगते हैं, जबकि इसका असली कारण सुबह के समय दूध देना है. यदि आप बच्चे को वास्तव में दूध देना चाहते हैं तो दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच का समय सबसे उपयुक्त है.

दूध में ड्राई फ्रूट्स का पाउडर मिलाना हानिकारक: डॉ. तिवारी ने आगे कहा कि आजकल यूट्यूब चैनल्स देखकर बहुत से पेरेंट्स बच्चों के दूध में हैवी ड्राई फ्रूट्स का पाउडर मिलाकर देने लगे हैं. पहली चीज तो पेरेंट्स को यह बुनियादी जानकारी होनी जरूरी है कि ड्राई फ्रूट्स हमारे शरीर के लिए रिजर्व एनर्जी का मुख्य सोर्स होते हैं. ये अत्यधिक हाई प्रोटीन और भारी चीजें होती हैं, जिन्हें पचाने के लिए मजबूत पाचन तंत्र की आवश्यकता होती है. पुराने समय में बादाम और काजू जैसी चीजों को हमेशा पानी में भिगोकर ही खाया जाता था, क्योंकि ये डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा हैवी होते हैं.

गुरु आहार कम करता है बच्चे की पाचन क्षमता: यदि हम ड्राई फ्रूट्स को सीधे पीसकर दूध या खीर में मिलाकर बच्चों को देंगे तो आयुर्वेद के अनुसार वह 'गुरु आहार' (बेहद भारी भोजन) बन जाता है. बच्चे की छोटी आंत और पेट इस अत्यधिक भारी गुरु आहार को आसानी से पचाने में पूरी तरह सक्षम नहीं होते हैं. बच्चे की पाचन क्षमता को कमजोर करने के लिए इस तरह का हैवी दूध यदि आप बार-बार देते हैं तो यह बच्चे के लीवर और पेट के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होता है. इसलिए बच्चों को हमेशा हल्का, सुपाच्य और ताजा भोजन ही देना चाहिए.

इन बातों का रखें ध्यान:

रात के समय वात दोष शांत होता है, जिसे संतुलित करने के लिए दूध पीना सबसे अधिक फायदेमंद माना जाता है.

रात को गर्म दूध पीने से शारीरिक व मानसिक थकान मिटती है और अच्छी नींद आती है.

दूध हमेशा गुनगुना पिएं, ठंडा दूध पीने से बचें.

रात का खाना खाने और दूध पीने के बीच पर्याप्त अंतर रखें.

अगर आपको गैस, कफ, या अपच की समस्या है, तो रात के समय दूध पीने से बचें.

सुबह खाली पेट दूध पीना हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता.

जिन लोगों का पाचन तंत्र मजबूत है, उन्हें ऊर्जा मिलती है, लेकिन लैक्टोज इनटॉलेरेंस वालों को गैस, ब्लोटिंग या दस्त हो सकते हैं.

आयुर्वेद के मुताबिक रात में सोने से पहले दूध पीना सबसे उत्तम माना जाता है.

सोने से ठीक पहले पीने के बजाय इसे सोने के 1-2 घंटे पहले पीना सबसे अच्छा होता है.

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