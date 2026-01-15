ETV Bharat / state

हिमाचल की ये पंचायत हुई पेपरलेस, अब घर बैठे मिलेंगी सभी सेवाएं

झंडूत्ता उपमंडल के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बरठीं ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पंचायत सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है. पंचायत प्रधान और सचिव की पहल से शुरू की गई इस व्यवस्था के तहत अब लोग घर बैठे ही पंचायत से जुड़े जरूरी कार्य कर सकेंगे. चरित्र प्रमाण पत्र, बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे काम अब ऑनलाइन लिंक के जरिए आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं.

बिलासपुर: देश में डिजिटल इंडिया की बात तो लंबे समय से हो रही है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर इसकी असली तस्वीर अब सामने आने लगी है. जहां आज भी ज्यादातर पंचायतों में छोटे-छोटे कामों के लिए लोगों को बार-बार पंचायत कार्यालय जाना पड़ता है, वहीं बिलासपुर जिले की बरठीं ग्राम पंचायत ने डिजिटल व्यवस्था अपनाकर एक नई मिसाल कायम की है. बरठीं पंचायत अब पूरी तरह पेपरलेस हो गई है.

समय और पैसे दोनों की बचत

नई डिजिटल व्यवस्था से ग्रामीणों को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब उन्हें पंचायत कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. खासकर दूर-दराज के गांवों से आने वाले लोगों के लिए यह सुविधा बेहद फायदेमंद साबित हो रही है. इससे न केवल समय की बचत हो रही है, बल्कि आने-जाने का खर्च भी कम हुआ है. लोग अब मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए आसानी से अपनी जरूरत के दस्तावेज हासिल कर पा रहे हैं. पंचायत प्रधान कुलदीप धीमान का कहना है कि पेपरलेस प्रणाली से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और रिकॉर्ड सुरक्षित भी रहेगा. ऑनलाइन सिस्टम से फाइलों के गुम होने या देरी की शिकायतें भी खत्म होंगी. यह पहल प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने में मददगार साबित होगी.

अन्य पंचायतों के लिए बनेगी मिसाल

ग्राम पंचायत बरठीं का यह डिजिटल मॉडल अब क्षेत्र की अन्य पंचायतों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है. पंचायत प्रतिनिधियों ने लोगों से अपील की है कि वे इस सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें और अपने सुझाव दें, ताकि सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सके. जिस दौर में देश डिजिटल हो रहा है, उसी दिशा में ग्रामीण हिमाचल की यह पहल एक सराहनीय कदम मानी जा रही है.

