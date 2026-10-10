हरिद्वार में फर्जी प्रधानाध्यापक की तैनाती, बेरोजगार संघ ने लगाया आरोप, DG शिक्षा का मीडिया को जवाब देने से इनकार
बेरोजगार संघ ने फर्जी सर्टिफिकेट पर हरिद्वार के स्कूल में तैनात प्रिंसिपल के खिलाफ डीजी एजुकेशन से शिकायत की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 10, 2026 at 2:02 PM IST
देहरादून: शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए नियुक्ति की शिकायत और फिर जांच के बाद बर्खास्तगी लगातार होती है. मौके-मौके ऐसे शिक्षकों की जानकारी सामने आती है और कार्रवाई भी होती है. बेरोजगार संघ ने फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए शिक्षा विभाग में नौकरी पाए एक शख्स की शिकायत की है. इस शिकायत के बाद जांच के घेरे में सीधे प्रधानाचार्य हैं.
शिक्षा विभाग में शिक्षा महानिदेशक की जिम्मेदारी संभाल रहीं आकांक्षा कोड़े को उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने हरिद्वार के एक विद्यालय में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रधानाध्यापक की तैनाती की जानकारी दी. हालांकि शिक्षा महानिदेशक ने इस पर जांच की बात कह दी.
अकेले मेरे पास ही ऐसे दर्जनों मामले हैं जिसमें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षा विभाग में शिक्षक के तौर पर कई लोगों के काम करने की बात सामने आई है. इससे पहले दो प्रधानाचार्य की भी शिकायत उनके द्वारा की गई थी और यह दोनों ही मामले सही पाए गए, जिसके बाद इन दोनों को बर्खास्त भी कर दिया गया.
-राम कंडवाल, अध्यक्ष, बेरोजगार संघ-
बहरहाल शिक्षा विभाग में ऐसे ही तमाम मामलों को लेकर ईटीवी भारत ने महानिदेशक शिक्षा से जानकारी लेनी चाही तो उन्होंने समय ना होने की बात कह दी.
शिक्षा विभाग में फर्जी नियुक्ति पर जो गंभीरता विभाग के स्तर पर दिखाई देनी चाहिए थी वह अब तक तो नहीं दिखाई दे रही है. कुछ शिक्षकों को बर्खास्त तो किया गया है लेकिन उनसे रिकवरी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर क्या हुआ यह आज तक स्पष्ट नहीं किया जा सका है.
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