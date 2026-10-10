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हरिद्वार में फर्जी प्रधानाध्यापक की तैनाती, बेरोजगार संघ ने लगाया आरोप, DG शिक्षा का मीडिया को जवाब देने से इनकार

हरिद्वार में फर्जी प्रधानाध्यापक की तैनाती ( PHOTO-ETV Bharat )

देहरादून: शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए नियुक्ति की शिकायत और फिर जांच के बाद बर्खास्तगी लगातार होती है. मौके-मौके ऐसे शिक्षकों की जानकारी सामने आती है और कार्रवाई भी होती है. बेरोजगार संघ ने फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए शिक्षा विभाग में नौकरी पाए एक शख्स की शिकायत की है. इस शिकायत के बाद जांच के घेरे में सीधे प्रधानाचार्य हैं.

शिक्षा विभाग में शिक्षा महानिदेशक की जिम्मेदारी संभाल रहीं आकांक्षा कोड़े को उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने हरिद्वार के एक विद्यालय में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रधानाध्यापक की तैनाती की जानकारी दी. हालांकि शिक्षा महानिदेशक ने इस पर जांच की बात कह दी.