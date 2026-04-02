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तहसीलदार ने क्षेत्र पंचायत सदस्य पर लगाये गंभीर आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानिये पूरा मामला

तहसीलदार के तहरीर के आधार पर नीरज शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनके खिलाफ धारा 11/26,221/351(3)/352 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

BERINAG TEHSILDAR OFFICE
तहसीलदार ने क्षेत्र पंचायत सदस्य पर लगाये गंभीर आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 2, 2026 at 6:40 PM IST

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बेरीनाग: तहसीलदार कार्यालय में तहसीलदार ने क्षेत्र पंचायत सदस्य बडेत बाफिला पर कार्यालय में आकर गाली गलौच करने सरकारी दस्तावेज फाड़ने और गाली गलौच करने का आरोप लगाया है. तहसीलदार ने इस मामले में बेरीनाग कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है.

तहसीलदार वतन गुप्ता ने बताया बृहस्पति को दोपहर 12 बजे क्षेत्र पंचायत सदस्य नीरज शाह अपने कुछ साथियों के साथ कार्यालय में आया. इस दौरान वह मोबाइल से वीडियो बनाने लगा. उन्होंने मोबाइल से वीडियो नहीं बनाने को कहा. जिससे वह भड़क गया. जिसके बाद वह जोर जोर से गाली गलौच और अभ्रद व्यवहार करने लगा. साथ ही उसने धक्का-मुक्की करने की कोशिश भी की. कार्यालय में मौजूद सुरक्षा गार्ड के द्वारा उन्हें कार्यालय से बाहर किया गया. जिसके बाद जोर जोर से चिल्लाने लगा.

तहसीलदार वतन गुप्ता ने बेरीनाग कोतवाली में तहरीर देकर क्षेत्र पंचायत के द्वारा गाली गलौच करने और सरकारी दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाने धक्का-मुक्की करने सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने की रिपोर्ट दी है. इधर तहसीलदार के साथ अभद्रता और धक्का-मुक्की के विरोध में तहसील के सभी कर्मचारी अपने कमरों से कार्य को छोडकर बाहर मुख्य गेट पर धरने पर बैठे गये. आरोपी को गिरफ्तार करने और कड़ी कार्रवाई करने की मांग पर अड़े रहे. जब तक कर्मचारियों को सुरक्षा नहीं मिलती है तब तक आन्दोलन जारी रखने की बात कही.

तहसीलदार ने क्षेत्र पंचायत सदस्य पर लगाये गंभीर आरोप (ETV Bharat)

प्रदर्शन करने वालों में तहसीलदार वतन गुप्ता, रजिस्टार कानूनगों दीपक कुमार, पेशकार योगेश कार्की, राजस्व निरीक्षक जगदीश परिहार, युवराज गोस्वामी,पारस कन्याल, शैलेन्द्र सिंह, रक्षित, हेमंत कुमार, संजय खडायत, राहुल खाती, सूर्यप्रकाश पांडे, लक्ष्मी शंकर थावल, बालम सिंह सहित आदि मौजूद रहे.

कोतवाल बेरीनाग नरेश कुमार गंगवार ने कहा तहसीलदार के तहरीर के आधार पर नीरज शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनके खिलाफ धारा 11/26,221/351(3)/352 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. जांच के लिए टीम का गठन कर दिया गया है.

क्षेत्र की समस्याओं को लेकर गया था शाह: क्षेत्र पंचायत सदस्य नीरज शाह ने बताया क्षेत्र की सड़क पेयजल सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर पूर्व पत्र दिया गया था. पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. जसके बाद तहसीलदार कार्यालय गये थे. इस दौरान तहसीलदार ने मेरा मोबाइल छीना. बिना कारण के कार्यालय से बाहर कर दिया. जिसकी सूचना 112 हाईवे पेट्रोलिंग टीम को भी दी. जबरन इनके द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज कर मुझे फंसाया जा रहा है.

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