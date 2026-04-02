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तहसीलदार ने क्षेत्र पंचायत सदस्य पर लगाये गंभीर आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानिये पूरा मामला

बेरीनाग: तहसीलदार कार्यालय में तहसीलदार ने क्षेत्र पंचायत सदस्य बडेत बाफिला पर कार्यालय में आकर गाली गलौच करने सरकारी दस्तावेज फाड़ने और गाली गलौच करने का आरोप लगाया है. तहसीलदार ने इस मामले में बेरीनाग कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है.

तहसीलदार वतन गुप्ता ने बताया बृहस्पति को दोपहर 12 बजे क्षेत्र पंचायत सदस्य नीरज शाह अपने कुछ साथियों के साथ कार्यालय में आया. इस दौरान वह मोबाइल से वीडियो बनाने लगा. उन्होंने मोबाइल से वीडियो नहीं बनाने को कहा. जिससे वह भड़क गया. जिसके बाद वह जोर जोर से गाली गलौच और अभ्रद व्यवहार करने लगा. साथ ही उसने धक्का-मुक्की करने की कोशिश भी की. कार्यालय में मौजूद सुरक्षा गार्ड के द्वारा उन्हें कार्यालय से बाहर किया गया. जिसके बाद जोर जोर से चिल्लाने लगा.

तहसीलदार वतन गुप्ता ने बेरीनाग कोतवाली में तहरीर देकर क्षेत्र पंचायत के द्वारा गाली गलौच करने और सरकारी दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाने धक्का-मुक्की करने सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने की रिपोर्ट दी है. इधर तहसीलदार के साथ अभद्रता और धक्का-मुक्की के विरोध में तहसील के सभी कर्मचारी अपने कमरों से कार्य को छोडकर बाहर मुख्य गेट पर धरने पर बैठे गये. आरोपी को गिरफ्तार करने और कड़ी कार्रवाई करने की मांग पर अड़े रहे. जब तक कर्मचारियों को सुरक्षा नहीं मिलती है तब तक आन्दोलन जारी रखने की बात कही.