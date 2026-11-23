सिपाही से सेना में अफसर बने विनीत डसीला, जल्द आर्मी में होंगे कमीशंड, पढ़िए सक्सेस स्टोरी
Vineet Dasila Success Story: विनीत की शैक्षिक पृष्ठभूमि भी उपलब्धियों से भरी रही है. उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल पब्लिक स्कूल बेरीनाग से प्राप्त की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 23, 2026 at 6:39 AM IST
बेरीनाग:सीमांत जिले पिथौरागढ़ के बेरीनाग निवासी विनीत सिंह डसीला ने अपनी प्रतिभा, अनुशासन और कठिन परिश्रम से राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र का नाम रोशन किया है. उन्होंने आर्मी कैडेट कॉलेज (एसीसी) की चयन प्रक्रिया में ऑल इंडिया रैंक-3 हासिल कर बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है. अब वे एसीसी की आगामी ट्रेनिंग में शामिल होंगे. प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद वे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशंड ऑफिसर बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे. उनकी इस सफलता से परिवार, शिक्षकों और क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है.
विनीत की सफलता की कहानी इसलिए भी खास है, क्योंकि उन्होंने अपने सैन्य करियर की शुरुआत एक सिपाही के रूप में की थी. वर्ष 2021 में भारतीय सेना में भर्ती होने के बाद उन्हें 4 कुमाऊं रेजिमेंट में सेवाएं देने का अवसर मिला. सेना में रहते हुए उन्होंने अधिकारी बनने का सपना संजोया. उसे पूरा करने के लिए लगातार मेहनत की. इसी लक्ष्य के साथ उन्होंने भोपाल स्थित सर्विसेज सिलेक्शन सेंटर (एसएससी) में सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (एसएसबी) की चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग किया. कठिन चयन प्रक्रिया में सफलता हासिल करते हुए उन्होंने ऑल इंडिया रैंक-3 प्राप्त की.
विनीत की शैक्षिक पृष्ठभूमि भी उपलब्धियों से भरी रही है. उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल पब्लिक स्कूल बेरीनाग से प्राप्त की. इसके बाद हिमालया इंटर कॉलेज चौकोड़ी से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की. आगे की शिक्षा के लिए वे नैनीताल पहुंचे. बीएससी की पढ़ाई के दौरान ही भारतीय सेना में भर्ती हो गए.
उनके परिवार में भी देशसेवा की मजबूत परंपरा रही है. उनके दादा स्वर्गीय मानद सूबेदार दान सिंह डसीला भारतीय सेना की 6 कुमाऊं रेजिमेंट में सेवाएं दे चुके हैं. पिता ठाकुर सिंह डसीला राजकीय जूनियर हाईस्कूल सेलीपख में शिक्षक हैं. वे पूर्व में राजकीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री भी रह चुके हैं. माता निर्मला डसीला गृहिणी हैं.
विनीत का पैतृक गांव रुंगड़ी (कोली), गणाई गंगोली में है. वर्तमान में उनका परिवार बेरीनाग में डिग्री कॉलेज के समीप रहता है.
सिपाही के पद से सैन्य सेवा शुरू कर अधिकारी बनने की दिशा में ऑल इंडिया रैंक-3 हासिल करना विनीत की मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम है. उनकी यह उपलब्धि सीमांत क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है. उन्होंने साबित किया है कि स्पष्ट लक्ष्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास से सेना में रहते हुए भी ऊंचे मुकाम हासिल किए जा सकते हैं.
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