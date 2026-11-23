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सिपाही से सेना में अफसर बने विनीत डसीला, जल्द आर्मी में होंगे कमीशंड, पढ़िए सक्सेस स्टोरी

सिपाही से सेना में अफसर बने विनीत डसीला ( फोटो सोर्स: नीत डसीला परिजन )

बेरीनाग:सीमांत जिले पिथौरागढ़ के बेरीनाग निवासी विनीत सिंह डसीला ने अपनी प्रतिभा, अनुशासन और कठिन परिश्रम से राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र का नाम रोशन किया है. उन्होंने आर्मी कैडेट कॉलेज (एसीसी) की चयन प्रक्रिया में ऑल इंडिया रैंक-3 हासिल कर बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है. अब वे एसीसी की आगामी ट्रेनिंग में शामिल होंगे. प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद वे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशंड ऑफिसर बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे. उनकी इस सफलता से परिवार, शिक्षकों और क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है.

विनीत की सफलता की कहानी इसलिए भी खास है, क्योंकि उन्होंने अपने सैन्य करियर की शुरुआत एक सिपाही के रूप में की थी. वर्ष 2021 में भारतीय सेना में भर्ती होने के बाद उन्हें 4 कुमाऊं रेजिमेंट में सेवाएं देने का अवसर मिला. सेना में रहते हुए उन्होंने अधिकारी बनने का सपना संजोया. उसे पूरा करने के लिए लगातार मेहनत की. इसी लक्ष्य के साथ उन्होंने भोपाल स्थित सर्विसेज सिलेक्शन सेंटर (एसएससी) में सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (एसएसबी) की चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग किया. कठिन चयन प्रक्रिया में सफलता हासिल करते हुए उन्होंने ऑल इंडिया रैंक-3 प्राप्त की.