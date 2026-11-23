कपालमोचन मेले में महाभारत कालीन बेरी का पेड़! धागा बांधकर मन्नत मांगते हैं श्रद्धालु
Kapalmochan fair Ber Tree : हरियाणा के यमुनानगर में चल रहे कपालमोचन मेले में महाभारतकालीन बेरी का पेड़ आस्था का केंद्र बना हुआ है.
Published : November 23, 2026 at 7:06 AM IST
यमुनानगर : हरियाणा के यमुनानगर के ऐतिहासिक कपालमोचन तीर्थ पर चल रहे अंतरराज्यीय मेले में श्रद्धालुओं की आस्था के कई अनूठे रंग देखने को मिल रहे हैं. यहां सूरजकुंड सरोवर के किनारे मौजूद महाभारत कालीन बेरी का एक पेड़ श्रद्धालुओं की आस्था का विशेष केंद्र बना हुआ है. मान्यता है कि इस पेड़ पर सूत का धागा बांधकर सच्चे मन से मांगी गई मुराद पूरी होती है. यही वजह है कि तीनों सरोवरों में स्नान करने के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं इस पेड़ पर धागा बांधकर अपनी मनोकामना मांगती हैं.
सूत का धागा लपेटती है : कपालमोचन मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालु गऊ-बच्छा घाट, ऋणमोचन और सूरजकुंड सरोवर में आस्था की डुबकी लगाते हैं. इसके बाद सूरजकुंड सरोवर के किनारे स्थित प्राचीन बेरी के पेड़ पर पहुंचकर महिलाएं सूत का धागा लपेटती हैं और परिवार की सुख-समृद्धि, संतान प्राप्ति, बच्चों की शादी और अन्य मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करती हैं. श्रद्धालुओं की मान्यता है कि जब उनकी मुराद पूरी हो जाती है तो वे दोबारा कपालमोचन पहुंचते हैं और सरोवरों में स्नान करने के बाद पेड़ पर आकर परंपरा निभाते हैं.
मांगी गई मुराद पूरी हुई : पंजाब से पहुंची आशा सिंगला ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे के जज बनने की मनोकामना लेकर इस पेड़ पर सूत का धागा बांधा था. उनकी यह मुराद पूरी हुई और उनका बेटा जज बन गया. आशा सिंगला का कहना है कि वह कई वर्षों से कपालमोचन मेले में आ रही हैं और इस बेरी के पेड़ के प्रति उनकी गहरी आस्था है. वहीं कुरुक्षेत्र से पहुंची श्रद्धालु मंजू ने बताया कि यहां महिलाएं संतान प्राप्ति, बच्चों की शादी और परिवार की खुशहाली सहित अन्य मनोकामनाओं के लिए धागा बांधकर प्रार्थना करती हैं.
बेरी के पेड़ का महाभारतकालीन होने की मान्यता : इस बेरी के पेड़ को लेकर पौराणिक मान्यता है कि ये महाभारत काल का है और इसे धर्मराज युधिष्ठिर ने लगाया था. बताया जाता है कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान इस क्षेत्र में आए थे. इसी दौरान उन्होंने आदि बद्री और कपालमोचन तीर्थ में भी समय बिताया था. सूरजकुंड सरोवर को लेकर भी मान्यता है कि यह कुंतीपुत्र कर्ण के जन्म से जुड़ा स्थान है. धर्मराज युधिष्ठिर को सत्य और धर्म का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस पेड़ के प्रति श्रद्धालुओं की विशेष आस्था है.
लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं : कपालमोचन तीर्थ की धार्मिक और ऐतिहासिक महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं. इस बार मेले में अब तक दो लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं. हिंदू धर्म के साथ-साथ यह तीर्थ सिख धर्म के अनुयायियों के लिए भी विशेष महत्व रखता है. मान्यता है कि सिखों के दसवें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी भी इस पवित्र स्थल पर आए थे, ऐसे में कपालमोचन का यह प्राचीन बेरी का पेड़ केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही श्रद्धा, विश्वास और आस्था का प्रतीक बना हुआ है.
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