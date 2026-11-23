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कपालमोचन मेले में महाभारत कालीन बेरी का पेड़! धागा बांधकर मन्नत मांगते हैं श्रद्धालु

कपालमोचन मेले में महाभारत कालीन बेरी का पेड़ ( ETV Bharat )

यमुनानगर : हरियाणा के यमुनानगर के ऐतिहासिक कपालमोचन तीर्थ पर चल रहे अंतरराज्यीय मेले में श्रद्धालुओं की आस्था के कई अनूठे रंग देखने को मिल रहे हैं. यहां सूरजकुंड सरोवर के किनारे मौजूद महाभारत कालीन बेरी का एक पेड़ श्रद्धालुओं की आस्था का विशेष केंद्र बना हुआ है. मान्यता है कि इस पेड़ पर सूत का धागा बांधकर सच्चे मन से मांगी गई मुराद पूरी होती है. यही वजह है कि तीनों सरोवरों में स्नान करने के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं इस पेड़ पर धागा बांधकर अपनी मनोकामना मांगती हैं.

सूत का धागा लपेटती है : कपालमोचन मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालु गऊ-बच्छा घाट, ऋणमोचन और सूरजकुंड सरोवर में आस्था की डुबकी लगाते हैं. इसके बाद सूरजकुंड सरोवर के किनारे स्थित प्राचीन बेरी के पेड़ पर पहुंचकर महिलाएं सूत का धागा लपेटती हैं और परिवार की सुख-समृद्धि, संतान प्राप्ति, बच्चों की शादी और अन्य मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करती हैं. श्रद्धालुओं की मान्यता है कि जब उनकी मुराद पूरी हो जाती है तो वे दोबारा कपालमोचन पहुंचते हैं और सरोवरों में स्नान करने के बाद पेड़ पर आकर परंपरा निभाते हैं.

मांगी गई मुराद पूरी हुई : पंजाब से पहुंची आशा सिंगला ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे के जज बनने की मनोकामना लेकर इस पेड़ पर सूत का धागा बांधा था. उनकी यह मुराद पूरी हुई और उनका बेटा जज बन गया. आशा सिंगला का कहना है कि वह कई वर्षों से कपालमोचन मेले में आ रही हैं और इस बेरी के पेड़ के प्रति उनकी गहरी आस्था है. वहीं कुरुक्षेत्र से पहुंची श्रद्धालु मंजू ने बताया कि यहां महिलाएं संतान प्राप्ति, बच्चों की शादी और परिवार की खुशहाली सहित अन्य मनोकामनाओं के लिए धागा बांधकर प्रार्थना करती हैं.