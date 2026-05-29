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भूसा कांड पर खंड शिक्षा अधिकारी पर गाज़, बरेली मुख्यालय से अटैच, जानें क्या था मामला

नवाबगंज के खंड शिक्षा अधिकारी सत्यदेव को मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है. साथ ही उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है.

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भूसा दान कराने के आदेश को लेकर उठे विवाद के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 2:18 PM IST

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बरेली: नवाबगंज में विद्यालयों से भूसा दान कराने के आदेश को लेकर उठे विवाद के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. नवाबगंज के खंड शिक्षा अधिकारी सत्यदेव को तत्काल प्रभाव से मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है. साथ ही उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है.

दरअसल, खंड शिक्षा अधिकारी नवाबगंज की ओर से 22 मई 2026 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें विकास क्षेत्र के 46 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों को निराश्रित गोवंशों के लिए भूसा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे. आदेशानुसार प्रत्येक विद्यालय को करीब 46 किलोग्राम भूसा दान करने का इंतजाम करना था.

इतना ही नहीं, एक सप्ताह के भीतर लक्ष्य पूरा करने और लापरवाही बरतने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी.

आदेश सामने आते ही शिक्षकों और कर्मचारी संगठनों में नाराजगी फैल गई. शिक्षक नेताओं ने सवाल उठाया कि शिक्षा विभाग का काम पढ़ाई से जुड़ा है, ऐसे में शिक्षकों पर भूसा दान का दबाव बनाना उचित नहीं है. देखते ही देखते आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और विभाग की किरकिरी शुरू हो गई.

विवाद बढ़ने के बाद 25 मई को संशोधित आदेश जारी किया गया. नए आदेश में कहा गया कि भूसा दान पूरी तरह स्वैच्छिक रहेगा और किसी शिक्षक या विद्यालय पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा.

खंड शिक्षा अधिकारी नवाबगंज सत्यदेव ने सफाई देते हुए कहा था कि आदेश जारी करने के क्रम में त्रुटि हो गई थी, जिसे बाद में सुधार दिया गया. उन्होंने कहा था कि भूसा दान स्वेच्छिक है और किसी पर दान करने के लिए कोई दबाव नहीं है.

वहीं पूरे मामले में बीएसए डॉ. विनीता ने सख्त रुख अपनाया है. बीएसए का कहना है कि बीईओ नवाबगंज ने निर्देशों को लापरवाही से समझा और त्रुटिपूर्ण आदेश जारी कर दिया, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई. उन्होंने बताया कि सत्यदेव को तत्काल प्रभाव से मुख्यालय से अटैच करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

बीएसए डॉ. विनीता ने स्पष्ट कहा कि गोवंशों के लिए भूसा इकट्ठा करना और दान देना पूरी तरह स्वेच्छा पर आधारित है. यह जनसेवा का कार्य है और इसमें किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है.

वहीं डीएम बरेली अविनाश सिंह ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि भूसा दान से जुड़ा आदेश उनकी जानकारी में नहीं था. उन्होंने कहा कि मामले में कार्रवाई की बात सामने आई है और इसकी जांच कराई जा रही है.

डीएम ने कहा कि जनपद ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में निराश्रित गोवंशों की देखभाल के लिए अस्थायी और स्थायी गौशालाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन समाज के सहयोग की भी ज़रूरत है.

डीएम ने गौ सेवा को व्यक्तिगत और धार्मिक आस्था से जोड़ते हुए कहा कि गोवंशों के भरण-पोषण के लिए लोगों को स्वेच्छा से आगे आना चाहिए. उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि जो भी व्यक्ति गोवंशों की भलाई के लिए दान करना चाहता है, वह अपनी इच्छा से सहयोग कर सकता है.

साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह स्कूल, संस्थाएं और समाजसेवी लोग विभिन्न सामाजिक कार्यों में योगदान दे रहे हैं, उसी तरह गोवंशों की सेवा के लिए भी लोग आगे आएं.

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