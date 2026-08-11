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बेनीवाल ने सदन में उठाया बॉर्डर इलाकों में धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई का मुद्दा, कांग्रेस निकालेगी संविधान सद्भावना यात्रा

बेनीवाल ने लोकसभा में नियम 377 के अंतर्गत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ध्यान बाड़मेर क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में समाज विशेष के धर्मस्थलों को तोड़े जाने की घटनाओं की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और धार्मिक स्थलों के सम्मान का अधिकार प्रदान करता है. उन्होंने कहा कि किसी भी धर्मस्थल के संबंध में यदि कोई कानूनी विवाद, प्रशासनिक कार्रवाई अथवा सुरक्षा संबंधी आवश्यकता हो, तो उसका समाधान केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही होना चाहिए.

बाड़मेर: ऑपरेशन क्लीन के तहत बॉर्डर इलाकों में अतिक्रमण हटाने के दौरान धार्मिक स्थलों पर हुई कार्रवाई को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को लोकसभा में मुद्दा उठाया. बेनीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले केंद्र की टीम भेजकर स्थानीय लोगो से संवाद करके धर्म स्थलों का मान-सम्मान बरकरार रखने और भविष्य में धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की. इधर, बाड़मेर कांग्रेस ने बॉर्डर इलाकों में संविधान सद्भावना यात्रा​ निकालने की घोषणा की है.

बेनीवाल ने कहा कि हमारे लिए राष्ट्र सुरक्षा प्रथम है और हमें उसे प्राथमिकता देते हैं. यदि कहीं भी बिना पर्याप्त कानूनी प्रक्रिया का पालन किए धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाई गई, तो इससे स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत होती हैं. उन्होंने बताया कि विगत दिनों बाड़मेर जिले में जामा मस्जिद सियाई, मेकन का पार, केरकोरी, रामपुरा (दहेवा), दरगाह सयद गुल मोहम्मद शाह, भलगाव बाखासर सहित अन्य स्थानों पर धार्मिक स्थलों को जबरन तोड़ा गया. इससे सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले समाज विशेष के लोगो में भारी रोष है.

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उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी धर्मस्थल से जुड़े मामलों में विधिसम्मत प्रक्रिया, पारदर्शिता का पूर्णत पालन सुनिश्चित किया जाए. इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रो में धर्म स्थलों, आवासीय भवनों पर की जाने वाले ध्वस्तीकरण कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश व स्थानीय नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करते हुए बिना भेदभाव की जाए. बेनीवाल ने कहा कि जिन धर्मस्थलों को तोड़ा जा चुका है, वहां केंद्र की टीम भेजकर स्थानीय लोगों से संवाद कर धर्मस्थलो का मान–सम्मान बरकरार रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए.

संविधान सद्भावना यात्रा के पोस्टर का विमोचन करते कांग्रेस नेता (ETV Bharat Barmer)

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'बाड़मेर में कांग्रेस निकालेगी संविधान सद्भावना यात्रा': इधर, बाड़मेर जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह ने मंगलवार को सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पार्टी सीमावर्ती इलाकों में संविधान सद्भावना यात्रा निकालेगी. उन्होंने बताया कि 14 अगस्त से पांच दिवसीय यात्रा सेड़वा से गागरिया गांव तक सीमावर्ती क्षेत्रों में किया जाएगा. उन्होंने लोगों से इस यात्रा में शामिल होकर संविधान, थार क्षेत्र के भाईचारे और सद्भावना की आवाज को मजबूत करने का आह्वान किया. इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री गफूर अहमद, पूर्व विधायक पदमाराम मेघवाल, निवर्तमान जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, पूर्व जिलाध्यक्ष फतेह खान समेत कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित रहे.