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कर्नाटक के कांग्रेस नेता सैय्यद खलील पहुंचे अजमेर दरगाह, जमीर अहमद के डिप्टी सीएम बनने की मांगी दुआ

अजमेर: बेंगलुरु से समाज सेवी एवं कांग्रेस नेता सैय्यद खलील अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे. यहां उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अपने नेता की सफलता और खुशियों की दुआ मांगी. अजमेर दरगाह पर विशेष रूप से सैय्यद खलील ने बीजेड जमीर अहमद की परेशानियां दूर होने और उन्हें जल्द ही उपमुख्यमंत्री बनने की दुआ की. इस अवसर पर दरगाह के खादिम हाजी सैय्यद सलीम बन्ना ने उन्हें ज़ियारत करवाई और दस्तारबंदी कर तबर्रुक भेंट किया.

समाज सेवी सैय्यद खलील ने बताया कि वो बेंगलुरु से ताल्लुक रखते हैं और बीजेड जमीर अहमद खान के बेहद करीबी हैं. यही वजह है कि वे नियमित रूप से अजमेर दरगाह में उनके लिए दुआ करवाते रहे हैं. हाल ही में सैय्यद खलील अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेड जमीर अहमद खान को डिप्टी सीएम बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में पत्र भी सौंपा था. इसके बाद वे अजमेर दरगाह में हाजिरी देने पहुंचे.