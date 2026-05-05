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बंगाल में BJP की जीत पर वाराणसी में उत्सव; बंगाली महिलाओं का जश्न

वाराणसी: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद जश्न बंगाल से काशी तक दिख रहा है. दरअसल, वाराणसी में भी एक मिनी बंगाल बसा हुआ है, जिसे बंगाली टोला कहते हैं. यहां की महिलाओं मंगलवार की सुबह से ही झालमुड़ी के साथ बीजेपी के जीत की चर्चा कर रही हैं. इन महिलाओं ने अपने लोकगीतों के माध्यम से प्रधानमंत्री को बतौर दामाद बताते हुए उनका स्वागत किया.

वहीं, सयानी घोष के गाने का तोड़ भी बनाया, जिसने उन्होंने गाया कि दिल में मोदी हैं. आंखो के मंदिर है. इसके साथ हीं तमाम महिलाओं ने ममता बनर्जी सरकार के उन कमियों को बताया, जिसमें बंगाल के बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी. महिलाओं ने कहा कि हम महिलाओं को बंगाल में रुपये जरूर मिलते थे, लेकिन वो हमे बेरोजगार बना रहे थे. हमे रोजगार चाहिए जो मोदी जी देंगे, तमाम अलग अलग बातों पर इन महिलाओं ने अपना राय रखा.