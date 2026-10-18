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26 साल पहले प्रभास घोष ने लगाया था छोटा सा दुर्गा पूजा पंडाल, आज NCR के इस 'मिनी बंगाल' में उमड़ती है भीड़

शिप्रा सनसिटी में बनाया गया भव्य पंडाल ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित शिप्रा सनसिटी में दुर्गा पूजा के दौरान इन दिनों बंगाल की संस्कृति और परंपराओं की अनूठी झलक देखने को मिल रही है. रोशनी से सजे पंडाल मां दुर्गा की आराधना और बंगाली संस्कृति से जुड़ी प्रस्तुतियां इस आयोजन को बेहद खास बना रही हैं. लेकिन इस भव्य आयोजन की कहानी 26 साल पुरानी है. जब यहां बंगाली परिवारों की संख्या महज 10 से 12 हुआ करती थी. साल 2000 में प्रभास घोष समेत 10 लोगों ने आपस में पैसे जुटाकर एक छोटा सा पंडाल लगाया और दुर्गा पूजा की शुरुआत की. उस समय किसी ने सोचा नहीं था कि सीमित संसाधनों से शुरू हुई यह पहल एक दिन गाजियाबाद ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों के लोगों को भी आकर्षित करेगी.

आज यही आयोजन "बोंगोतुरु के नाम से अपनी पहचान बना चुका है. दुर्गा पूजा के दौरान शिप्रा सनसिटी का माहौल मिनी बंगाल जैसा नजर आता है. इस बार आयोजन की खासियत यह है कि पंडाल की थीम बंगाली सिनेमा के महानायक उत्तम कुमार पर आधारित है. उत्तम कुमार का यह जन्मशताब्दी वर्ष है. पंडाल के माध्यम से उनके जीवन और सिनेमा के सफर को दर्शाने का प्रयास किया गया है. धार्मिक आस्था के साथ बंगाल की सांस्कृतिक विरासत और सिनेमा से जुड़े इतिहास को जोड़ने वाली थीम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.