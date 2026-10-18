26 साल पहले प्रभास घोष ने लगाया था छोटा सा दुर्गा पूजा पंडाल, आज NCR के इस 'मिनी बंगाल' में उमड़ती है भीड़

26 साल पहले प्रभास घोष ने लगाया था छोटा सा दुर्गा पूजा पंडाल, आज NCR के इस 'मिनी बंगाल' में उमड़ती है भीड़
पंडाल की थीम बंगाली सिनेमा के महानायक उत्तम कुमार पर आधारित है. कभी छोटा बनने वाला पंडाल, आज वृहद रूप ले चुका है. पढ़ें खबर..
Published : October 18, 2026 at 6:17 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित शिप्रा सनसिटी में दुर्गा पूजा के दौरान इन दिनों बंगाल की संस्कृति और परंपराओं की अनूठी झलक देखने को मिल रही है. रोशनी से सजे पंडाल मां दुर्गा की आराधना और बंगाली संस्कृति से जुड़ी प्रस्तुतियां इस आयोजन को बेहद खास बना रही हैं. लेकिन इस भव्य आयोजन की कहानी 26 साल पुरानी है. जब यहां बंगाली परिवारों की संख्या महज 10 से 12 हुआ करती थी. साल 2000 में प्रभास घोष समेत 10 लोगों ने आपस में पैसे जुटाकर एक छोटा सा पंडाल लगाया और दुर्गा पूजा की शुरुआत की. उस समय किसी ने सोचा नहीं था कि सीमित संसाधनों से शुरू हुई यह पहल एक दिन गाजियाबाद ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों के लोगों को भी आकर्षित करेगी.
आज यही आयोजन "बोंगोतुरु के नाम से अपनी पहचान बना चुका है. दुर्गा पूजा के दौरान शिप्रा सनसिटी का माहौल मिनी बंगाल जैसा नजर आता है. इस बार आयोजन की खासियत यह है कि पंडाल की थीम बंगाली सिनेमा के महानायक उत्तम कुमार पर आधारित है. उत्तम कुमार का यह जन्मशताब्दी वर्ष है. पंडाल के माध्यम से उनके जीवन और सिनेमा के सफर को दर्शाने का प्रयास किया गया है. धार्मिक आस्था के साथ बंगाल की सांस्कृतिक विरासत और सिनेमा से जुड़े इतिहास को जोड़ने वाली थीम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.
यह था शुरुआत करने का उद्देश्य: शिप्रा सनसिटी में दुर्गा पूजा की शुरुआत करने वाले प्रभास घोष बताते हैं, साल 2000 में यहां बंगाली परिवारों की संख्या बहुत कम थी. ऐसे में बड़े स्तर पर दुर्गा पूजा आयोजित करना आसान नहीं था. इसके बावजूद समुदाय के लोगों ने अपनी परंपरा को जीवित रखने और सभी को एक साथ जोड़ने के उद्देश्य से आयोजन शुरू करने का फैसला लिया. तब घोष समेत 10 लोगों ने आपस में पैसा इकट्ठे की और परिसर के ग्राउंड में छोटा सा पंडाल लगाकर मां दुर्गा की पूजा की.
सैकड़ों परिवारों को जोड़ने वाला उत्सव: प्रभास घोष के मुताबिक, शुरुआती वर्षों में परिवार कम होने के कारण आयोजन भी छोटे स्तर पर ही होता था. संसाधनों की सीमित उपलब्धता के बीच पूजा की व्यवस्था करना चुनौती पूर्ण रहता था, लेकिन लोगों के उत्साह में कमी नहीं आती थी. कुछ वर्षों तक इसी तरह छोटे स्तर पर आयोजन होता रहा. धीरे-धीरे परिवारों की संख्या बढ़ी और दुर्गा पूजा से जुड़ने वाले लोगों का दायरा भी बढ़ता चला गया. आज इस पहल को इतने बड़े आयोजन में बदलते देखना बेहद सुखद अनुभव है, जो महिम की शुरुआत कुछ लोगों ने मिलकर की थी वह मुहिम आज सैकड़ों परिवारों को जोड़ने वाला उत्सव बन चुकी है.
अन्य जिलों से पहुंचते हैं लोग: साल 2000 में शिप्रा सनसिटी में जहां लगभग 10 से 12 बंगाली परिवार रहते थे वही इंदिरापुरम में बंगाली परिवारों की संख्या हजार से अधिक हो चुकी है इस बदलाव ने दुर्गा पूजा के स्वरूप को भी प्रभावित किया है. पहले जहां सीमित संख्या में लोग मिलकर पूजा आयोजित करते थे. वही अब आयोजन बड़े स्तर पर होता है और दूर-दूर से लोग इसमें शामिल होने के लिए आते हैं. प्रभास घोष बताते हैं कि अब दुर्गा पूजा का आकर्षण केवल बंगाली समुदाय तक सीमित नहीं है. गैर बंगाली परिवार भी पंडाल में आते हैं और पूजा में भाग लेते हैं. गाजियाबाद के अलावा आसपास के जिलों से भी लोग पंडाल देखना और मां दुर्गा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं.
बंगाली परंपराओं को करीब से देखने का अवसर: इस तरह 26 वर्षों में दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि विभिन्न समुदाय को जोड़ने वाला सांस्कृतिक उत्सव बन गई है. यहां आने वाले लोगों को बंगाली परंपराओं को करीब से देखने और समझने का अवसर मिलता है. आयोजकों के लिए भी यह बदलाव एक सुखद अहसास देता है, क्योंकि जिस परंपरा को कुछ परिवारों ने सीमित संसाधनों के साथ शुरू किया था. वह अब बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी से आगे बढ़ रही है.
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उत्तम कुमार की जीवन यात्रा पर पंडाल: बोंगोतुरु के महासचिव अविनाश चक्रवर्ती बताते हैं कि दुर्गा पूजा आयोजन का 26 वां साल है. हर साल पंडाल की थीम बदलकर कुछ नया करने का प्रयास किया जाता है, ताकि लोगों को हर बार एक अलग अनुभव मिल सके. इस बार पंडाल को बंगाली सिनेमा के महानायक उत्तम कुमार की जीवन यात्रा और उनके सिनेमाई सफर पर आधारित बनाया गया है. पंडाल की तैयारी में और पंडाल को बनाने के लिए बंगाल से करीब 16 कारीगरों की टीम आई थी. इन कार्यक्रमों ने लगभग एक महीने तक काम करके पंडाल का निर्माण कार्य पूरा किया. करीब महीने भर से शिप्रा सनसिटी में रहकर सजावट देने में जुटे थे.
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बना शहर की पहचान: शिप्रा सनसिटी की दुर्गा पूजा केवल 26 वर्षों के आयोजन का सफर नहीं, बल्कि एक छोटे से संकल्प के बड़ी सांस्कृतिक पहचान में बदलने की कहानी है. प्रभास घोष और उनके साथियों ने जिस परंपरा की नींव रखी थी आज वह नई पीढ़ियों और विभिन्न समुदायों को जोड़ रही है. इस बार महानायक उत्तम कुमार के जीवन यात्रा को समर्पित पंडल बंगल की सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है. 10 लोगों के सहयोग से शुरू हुई मुहिम आज इस बात की मिसाल है कि सामूहिक प्रयास और परंपराओं के प्रति लगाव से एक छोटा आयोजन भी शहर की पहचान बन सकता है.
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