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क्या है सिंदूर खेला? बिहार में महिलाओं ने बंगाली रीति-रिवाज से मां दुर्गा को दी विदाई

गयाजी में सिंदुर खेला की रस्म ( ETV Bharat )

गयाजी: देश के विभिन्न हिस्सों में दशहरे का उत्सव मनाया जा रहा है. बिहार के गयाजी में शहर के दुर्गाबाड़ी में भी धूम-धाम से दुर्गा-पूजा का आयोजन हुआ. इस बार पूजा की कमान पूरी तरह महिलाओं के हाथों में थी. दुर्गाबाड़ी में दशमी तिथी को बंगाली समाज की महिलाओं ने पारंपरिक रूप से सिंदूर खेला की रस्म निभा कर मां दुर्गा को विदाई दी.

अखंड सौभाग्य की कामना