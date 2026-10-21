क्या है सिंदूर खेला? बिहार में महिलाओं ने बंगाली रीति-रिवाज से मां दुर्गा को दी विदाई
दुर्गाबाड़ी में महिलाओं ने संभाली दुर्गा पूजा की पूरी जिम्मेदारी, विजयादशमी पर 'सिंदूर खेला' के बाद दी मां दुर्गा को विदाई. रिपोर्ट-प्रदीप कुमार सिंह
Published : October 21, 2026 at 5:22 PM IST
गयाजी: देश के विभिन्न हिस्सों में दशहरे का उत्सव मनाया जा रहा है. बिहार के गयाजी में शहर के दुर्गाबाड़ी में भी धूम-धाम से दुर्गा-पूजा का आयोजन हुआ. इस बार पूजा की कमान पूरी तरह महिलाओं के हाथों में थी. दुर्गाबाड़ी में दशमी तिथी को बंगाली समाज की महिलाओं ने पारंपरिक रूप से सिंदूर खेला की रस्म निभा कर मां दुर्गा को विदाई दी.
अखंड सौभाग्य की कामना
इस दौरान महिलाओं ने एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की. इस पारंपरिक रस्म के साथ पूरा माहौल भक्तिमय और भावुक हो गया. महिलाओं ने मां दुर्गा से अगले वर्ष फिर आने की प्रार्थना करते हुए नम आंखों से विदाई दी.
महिलाओं ने संभाला आयोजन का जिम्मा
इस बार दुर्गा पूजा की विशेष बात यह रही कि आयोजन की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर थी. महिलाओं ने आपसी सहयोग, मेहनत और समर्पण के साथ पूजा की सभी व्यवस्थाओं को संभाला. उन्होंने मिलकर आयोजन को सफल बनाने का प्रयास किया, जिसका परिणाम भी सकारात्मक रहा.
आने वाले वर्षों में भी और भी बेहतर व्यवस्था
इस मौके पर दुर्गाबाड़ी समिति की कोषाध्यक्ष स्मिता चक्रवर्ती और महिला श्रद्धालु सुकन्या मित्रा ने बताया कि इस बार सभी व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए उन्होंने पूरी मेहनत की. सभी के सहयोग से पूजा का आयोजन अच्छे तरीके से संपन्न हुआ. उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में भी इसी तरह बेहतर व्यवस्था के साथ मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की जाएगी.
"इस बार सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी हम महिलाओं के हाथ में थी, हमने सब बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए पूरी मेहनत की. सभी के सहयोग से पूजा का आयोजन अच्छे तरीके से संपन्न हुआ. उम्मीद है आने वाले वर्षों में भी इसी तरह और भी बेहतर तरीके के साथ मां दुर्गा की पूजा-अर्चना कर सकेंगे."- स्मिता चक्रवर्ती, कोषाध्यक्ष, दुर्गाबाड़ी समिति.
बंगाली संस्कृति, परंपरा और नारी शक्ति का प्रतीक
गया के दुर्गाबाड़ी में सिंदूर खेला केवल एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि बंगाली संस्कृति, परंपरा और नारी शक्ति का प्रतीक भी है. इस बार महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने यह संदेश दिया कि धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाने और सामूहिक आयोजनों को सफल बनाने में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है.
मां दुर्गा को सिंदूर लगाकर मिठाई खिलाकर विदाई
सिंदूर खेला के मौके पर सभी विवाहित महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर लगाकर मिठाई खिलाकर उनकी विदाई की. इसके अलावा सभी ने एक-दूसरे को भी सिंदूर लगाकर उत्साह के साथ विजयादशमी मनाई. साथ ही श्रद्धालुओं ने अगले वर्ष फिर माता रानी के आगमन की कामना की. भक्ति, परंपरा और भावनाओं से सराबोर सिंदूर खेला के साथ दुर्गा पूजा का समापन हुआ.
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