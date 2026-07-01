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दिल्ली के चितरंजन पार्क इलाके में आयोजित किया गया 'बंगाल मैंगो मेला', हिमसागर आम की जबरदस्त मांग

मेले में विभिन्न प्रकार के आम प्रदर्शित किए गए हैं, जिनका स्वाद लेने के लिए पूरी दिल्ली से लोग पहुंच रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर..

दिल्ली में बंगाल मैंगो मेला आयोजित
दिल्ली में बंगाल मैंगो मेला आयोजित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 1, 2026 at 5:10 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के चितरंजन पार्क इलाके में इन दिनों पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से बंगाल मैंगो मेला 2026 का आयोजन किया गया है. 5 जुलाई तक चलने वाले इस मेले में पश्चिम बंगाल से ले गए 12 तरह के आम प्रदर्शित किए गए हैं. मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और बंगाल के स्वादिष्ट आम की जमकर खरीदारी कर रहे हैं.

मेले में प्रदर्शित किए गए आम के प्रकार की बात करें तो इसमें हिमसागर, लंगड़ा, आम्रपाली, मालदा, फजली, कृष्ण भोग, लखन भोग, अमित भोग आदि प्रकार शामिल हैं. यहां आए आम के विक्रेता विभूति दास ने बताया कि उनका बचपन मालदा जिला में बीता है, इसलिए उन्हें आमों से खास लगाव है. फजली आम आम देखने में साधारण लगता है, लेकिन स्वाद बेहद शानदार होता है. इसके अलावा हिमसागर आम दिल्ली में आसानी से नहीं मिलता, इसलिए सबसे ज्यादा मांग इसी की देखने को मिल रही है.

बंगाल मैंगो मेला 2026 (ETV Bharat)

बंगाली परिवारों का गढ़: उनके अलावा आम विक्रेता पवन कुमार मंडल ने बताया, पिछले साल यह मेला जनपथ में आयोजित किया गया था, हालांकि इस बार मेले का आयोजन चितरंजन पार्क क्षेत्र में किया गया है. इस इलाके में बड़ी संख्या में बंगाली परिवार रहते हैं, जिसका हमें काफी फायदा भी देखने को मिल रहा है. सभी आम सीधे पश्चिम बंगाल से मंगाए गए हैं और लोगों की प्रतिक्रिया उम्मीद से बेहतर देखने को मिल रही है. खासकर हिमसागर, लंगड़ा और आम्रपाली आम की सबसे अधिक बिक्री हो रही है.

पश्चिम बंगाल के मंत्री भी पहुंचे मेले में: गौरतलब है कि, बंगाल मैंगो मेले में पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष भी पहुंचे और मेला घूमकर उन्होंने बंगाल से लाए गए आमों का स्वाद भी चखा. बता दें कि चितरंजन पार्क क्षेत्र को दिल्ली का मिनी बंगाल भी कहा जाता है और यहां बड़ी संख्या में बंगाली परिवार रहते हैं. इलाके की एक और खास बात यह है कि यहां दुर्गा पूजा भी बंगाल की दुर्गा पूजा की थीम पर मनाई जाती है.

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