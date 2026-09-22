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गांधीसागर के मीठे पानी में पैदा होगी बंगाली हिलसा! नर्मदा से कोलकाता जाएगा मछलियों का खजाना

नर्मदा और चंबल में पैदा होने वाली मछलियों में नई नस्ल जुड़ेगी. गांधीसागर डैम में हिलसा को नया घर देने की तैयारी. दुर्लभ मछलियों की डिमांड. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.

FRESHWATER FISHES IN MADHYA PRADESH
मध्य प्रदेश में भी पैदा होगी बंगाल की हिलसा? (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 5:23 PM IST

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Updated : September 22, 2026 at 5:29 PM IST

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मंदसौर : जब-जब मछलियों का जिक्र होता है, तो पश्चिम बंगाल का नाम पहले जुबां पर आता है. लेकिन इसी पश्चिम बंगाल की एक बेहद लिकप्रिय मछली 'हिलसा' को मध्य प्रदेश में नया घर मिल सकता है. दरअसल, पर्यावरणीय परिस्थितियों में बदलाव के चलते नर्मदा नदी में हिलसा की पकड़ में जबरदस्त उछाल आया है, ऐसे में मछली को नर्मदा में नया घर देने की तैयारी चल रही है.

यहां बात केवल हिलसा तक ही सीमित नहीं है, वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के मीठे पानी की कई मछलियों की डिमांड पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक है. इन मीठे पानी की मछलियों को बड़ी तादाद में सड़क व रेल के रास्ते विभिन्न राज्यों में पहुंचाया जाता है. इस डिमांड का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अकेले मंदसौर के गांधी सागर डैम का फिशिंग का ठेका इस बार 126 करोड़ रु में गया है.

HILSA FISH HOME GANDHISAGAR
नर्मदा में हिलसा को मिलेगा नया घर (ETV Bharat GFX)

मध्य प्रदेश के मीठे पानी की मछलियों की बंपर डिमांड

18 सितंबर से गांधी सागर में मछली पकड़ने का कार्य शुरू हो गया है, जिससे एक बार फिर यहां के मीठे पानी की मछलियों दिल्ली, कोलकाता जैसे कई बड़े शहरों में पहुंचने लगेंगी. गांधी सागर बांध में 50 से अधिक प्रजाति की मछलियों का पालन होता है. जिसमें कुछ दुर्लभ प्रजाति की मछलियों की डिमांड उत्तर और पूर्वी भारत के बड़े शहरों में है. खासकर सिलीगुड़ी और कोलकाता के मछली मार्केट में गांधीसागर बांध से पकड़ी गई मछलियों की डिमांड रहती है. हर दूसरे दिन 50 टन मछली निकालने के लिए 25 मछुआ सहकारी समितियां के 2800 सदस्य इस कार्य में जुटते हैं. जिन्हें अब ठेका होने के बाद रोजगार मिलने लगेगा.

नर्मदा में हिलसा को मिलेगा नया घर? एमपी में कितना स्कोप?

बंगाल की इस फेमस मछली को विशेषज्ञ गुजरात में नर्मदा में नया घर देने की तैयारी में हैं. ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब नर्मदा हिलसा को इतना भा रही है तो क्या इसका उत्पादन मध्य प्रदेश में भी संभव है? क्योंकि नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश से ही हुआ है, लेकिन यहां खारे पानी से नर्मदा का सीधे तौर पर मिलन नहीं होता. ऐसा केवल गुजरात में ही है. ऐसे में क्या कृत्रिम संभावनाएं हो सकती हैं, इसपर भी विचार किया जा रहा है.

HILSA FISH HOME GANDHISAGAR
मीठे पानी की मछलियों की बंपर डिमांड (ETV Bharat GFX)

मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय (गुजरात) के असिस्टेंट प्रोफेसर एएम परमार के मुताबिक, '' हिलसा एक एनाड्रोमस मछली है. एनाड्रोमस का मतलब है कि ये प्रवासी मछली है. यानी ये अपना ज्यादातर जीवन समुद्र में बिताती है, लेकिन प्रजनन के लिए नदियों के मीठे पानी की ओर पलायन करती हैं. ऐसे में इनका प्रजनन नर्मदा में भी बढ़ा है.'

एमपी की इन मछलियों की जमकर डिमांड

नर्मदा की तरह ही चंबल नदी के मीठे पानी की मछलियों की बंगाल में जबर्दस्त डिमांड है. मछुआ समितियां से जुड़े हुए और मछली पालन के जानकार पूरन माटा ने बताया, '' चंबल नदी के पानी की तासीर ही ऐसी है कि यहां की मछलियों की मांग हमेशा बनी रहती है. पिछले कुछ समय से ठेका प्रक्रिया एवं आवंटन नहीं होने की वजह से दिल्ली और कोलकाता तक यहां का माल नहीं पहुंच पा रहा था. यहां के मीठे पानी में सामान्य तौर पर मिलने वाली रोहू, कतला, बाम, सांबल, बाचा, सिंगाड़ और खुरसा जैसी दर्जनों किस्म की मछलियां होती है. वहीं, महासीर, मृगल और डींगल मछली की डिमांड सबसे अधिक होती है.''

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मध्य प्रदेश में मीठे पानी की मछलियों का है खजाना (ETV Bharat GFX)

एक्सपोर्ट होती हैं मीठे पानी की मछली

गांधी सागर डैम से सड़क मार्ग द्वारा मछलियों का ट्रांसपोर्टेशन सिलीगुड़ी और कोलकाता तक होता है. वहीं, दिल्ली सहित पंजाब के शहरों में भी सड़क मार्ग और ट्रेन द्वारा मछलियों का ट्रांसपोर्टेशन होता है. मछली पालन विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक महेंद्र उईके ने बताया, '' महासीर मछली मध्य प्रदेश की राजकीय मछली घोषित है. गांधी सागर डैम के बाद वाले हिस्से में ये बड़ी तादाद में मिलती है. इसके स्वाद व वाइट मीट की वजह से इसकी डिमांड रहती है.''

मध्य प्रदेश में मीठे पानी की मछलियों का है खजाना

चंबल नदी पर बने गांधी सागर डैम का कैचमेंट एरिया 22,584 वर्ग किलोमीटर है. मीठे पानी के इस महासागर में बड़ी मात्रा में मछली पालन होता है. मछली पालन विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक महेंद्र उईके ने बताया, '' इस साल यहां मछली पकड़ने का ठेका 1 अरब 26 करोड़ रुपए में हुआ है. जिसके अंतर्गत 18 सितंबर से मछुआ सहकारी समिति के सदस्य मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने का कार्य शुरू किया गया है. सीजन की शुरुआत में नदी में जाने के पूर्व बाकायदा पूजन पाठ किया जाता है और एक के बाद एक नाव नदी में मछली पकड़ने के लिए जाती है. यहां 25 सहकारी समिति के 2800 सदस्य 1000 नाव के साथ मछली पकड़ने के इस कार्य को पूरा करेंगे. यहां मछलियों का भंडार है''

Gandhi sagar fresh water fishes
गांधी सागर की कई मछलियों की अन्य राज्यों में डिमांड (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें- धान के खेत में मछली पालन का गजब आइडिया, फसल के साथ बोरी भरकर आएगा पैसा

मध्य प्रदेश के मीठे पानी की मछलियों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में नर्मदा और चंबल जैसी नदियों में प्रवासी मछलियों के उत्पादन की संभावनाएं भी जोर पकड़ रही हैं. अब देखना होगा कि बंगाल की हिलसा मछली नर्मदा के पानी में गुजरात में ही घर बनाती है या मध्य प्रदेश में भी इसे कृत्रिम तौर पर घर मिल सकता है या नहीं.

Last Updated : September 22, 2026 at 5:29 PM IST

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