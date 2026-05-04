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पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर सरगुजा में झामलुड़ी वाला जश्न, जिला अध्यक्ष बोले- तमिलनाडु-केरल में भी खाता खुल गया है

सरगुजा: पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में भाजपा की जीत के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी जश्न मनाया जा रहा है. सरगुजा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न बड़े ही निराले अंदाज में मनाया गया. महिलाओं ने बंगाल की तर्ज पर सिंदूर खेल कर जश्न मनाया और टीएमसी के "खेला होबे के जवाब में भाजपा ने झालमुड़ी के ठेला होबे का नारा दिया और मिठाई के जगह झालमुड़ी बांट कर खुशियां मनाई.

घड़ी चौक में आतिशबाजी

अंबिकापुर के घड़ी चौक में भाजपा ने आतिशबाजी की. इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि देश में आज पांच राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं. हम सब लोगों ने जो अपेक्षा रखी थी उससे भी ज्यादा अच्छा बंगाल की जनता ने डर, भय और आतंकवाद के खिलाफ मतदान किया है. भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारे कार्यकर्ता उत्साह के साथ यहां पर जश्न मना रहे हैं. अन्य राज्यों में भी तमिलनाडु और केरल में भी हमारा बेहतर प्रदर्शन होने वाला है. तमिलनाडु में हम लोग गठबंधन की सरकार बनाने की स्थिति तक पहुंच गए हैं.

तमिलनाडु, केरल में भी हमारा खाता खुल गया है. हम सब लोग नरेंद्र मोदी जी के और अपने शाह जी के नेतृत्व पर भरोसा करते हैं. नितिन नवीन जी के नेतृत्व पर भरोसा है और छत्तीसगढ़ और सरगुजा के बहुत सारे कार्यकर्ता वहां पर चुनाव प्रचार में गए थे.-भारत सिंह सिसोदिया, भाजपा जिलाध्यक्ष

'बंगाल में झालमुड़ी का ठेला होबे'

BJP जिला अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं के परिश्रम और लगन से यह आज सुखद परिणाम हम सब लोगों को देखने के लिए मिल रहा है. हम सब लोग झालमुड़ी खा रहे हैं और खेला होवे एक नारा था उसके बदले हमारे साथी लगा रहे हैं. अब बंगाल में झालमड़ी के ठेला होबे और झालमुड़ी के ठेला के साथ हम सब लोग उत्साहित हैं.