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बंगाल में बीजेपी की जीत पर बस्तर में अनोखा जश्न, झालमुड़ी के पैकेट्स पकड़कर महिलाओं ने गाया गाना, 'दीदी को मिर्ची लगी'

जगदलपुर के मेयर संजय पांडे के साथ कार्यकर्ताओं ने इस बार लड्डू के साथ झालमुड़ी बांटकर जश्न मनाया.

BJP Workers Celebrate with jhalmuri
बंगाल में बीजेपी की जीत पर बस्तर में अनोखा जश्न (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 4, 2026 at 7:52 PM IST

2 Min Read
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बस्तर: पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा को मिली ऐतेहासिक जीत का बड़ा जश्न जगदलपुर शहर में देखने को मिला. सुबह से बस्तर जिले के भाजपाइयों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा था. लेकिन चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में आने के बाद बस्तर जिला कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस बार लड्डू के साथ झालमुड़ी खाकर जश्न मनाया.

झालमुड़ी के पैकेट्स पकड़कर महिलाओं ने गाया गाना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

'दीदी' को मिर्ची लगी

बंगाल में बीजेपी की जीत का जश्न बस्तर में अनोखे तरीके से मनाया गया. महिला कार्यकर्ताओं ने झालमुड़ी के पैकेट्स रखे. साथ ही गाना गाते हुए कहा कि हम रास्ते से जा रहे थे झालमुड़ी खा रहे थे, दीदी को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं. भाजपा के वरिष्ठ नेता और जगदलपुर महापौर संजय पांडे ने बताया कि उनके जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता लगातार बंगाल में पहुंचकर चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे.

BJP Workers Celebrate with jhalmuri
मेयर संजय पांडे के साथ कार्यकर्ताओं ने इस बार लड्डू के साथ झालमुड़ी बांटकर जश्न मनाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राष्ट्रवाद की जीत

मेयर संजय पांडे ने कहा कि वहां के स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत की है. जिसका यह परिणाम रहा कि भाजपा पूर्ण बहुमत से पश्चिम बंगाल में सरकार बना रही है. यह जीत सिर्फ राजनीतिक सफलता नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति की जीत है. जीत को लेकर देशभर में खुशी का माहौल है. भाजपा नेताओं ने पश्चिम बंगाल की जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह जीत देश की एकता और विचारधारा की मजबूती का प्रतीक है. जगदलपुर में भी इस जीत की गूंज साफ सुनाई दी.

यह जीत केवल कार्यकर्ताओं की नहीं बल्कि बंकिमचंद्र चटोपाध्याय, डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जीत है. इसके साथ ही यह जीत उस झालमुड़ी की भी है. जिसका मुद्दा पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दलों ने उठाया था.- संजय पांडे, महापौर

रोहिंग्या का मुद्दा भी उठा

मेयर संजय पांडे ने कहा कि साल 2021 के चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का पनाहगाह बन गया था. भारतदेश के मूलनिवासी पश्चिम बंगाल में दोयम दर्जे के नागरिक माने जा रहे थे. भाजपा नेताओं की हत्या हुई थी. कई महिलाओं की अस्मत लूटी गई थी. हर घर में बम फेंका गया था. ये सब के चलते वहां की जनता ने बीजेपी को बहुमत देकर जिताया है.

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