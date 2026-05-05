देवघर पहुंचे भूपेंद्र यादव और सांसद निशिकांत दुबे, बाबा बैद्यनाथ की पूजा करने के बाद बंगाल फतह पर कही ये बात
बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रभारी भूपेंद्र यादव और सांसद निशिकांत दुबे देवघर पहुंचे. दोनों नेताओं ने बैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा की.
Published : May 5, 2026 at 7:52 PM IST
देवघर:बंगाल फतह करने के बाद बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रभारी भूपेंद्र यादव और सांसद निशिकांत दुबे सोमवार को देवघर पहुंचे. देवघर पहुंचने के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया से बात करने से परहेज किया, लेकिन उन्होंने बातों ही बातों में कहा कि अभी जीत का जश्न मना रहे हैं. बंगाल में सरकार बनाने के बाद मीडिया से मुखातिब होंगे.
बैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर की पूजा
देवघर पहुंचने पर सांसद निशिकांत दुबे भाजपा नेता भूपेंद्र यादव को अपने आवास ले गए. भूपेंद्र यादव सांसद निशिकांत दुबे के आवास पर विश्राम करने के बाद सीधा देवघर के बाबा मंदिर पहुंचे और भोलेनाथ की पूजा-अर्चना की.इस दौरान बैद्यनाथ मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.इस दौरान थोड़ी देर के लिए सुरक्षा के मद्देनजर आम श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश करने से रोक दिया गया था.
पूजा करने के बाद दोनों नेताओं से मीडिया ने बात करने की कोशिश की, लेकिन दोनों नेता मीडिया से बचते नजर आए, लेकिन ऑफ कैमरा दोनों नेताओं ने कहा कि यह भाजपा की जीत नहीं है, बल्कि बंगाल की जनता की जीत है.
भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव और सांसद निशिकांत दुबे ने ऑफ कैमरा कहा कि बंगाल फतह करने के बाद अब झारखंड की भी दिशा दशा में परिवर्तन देखने को मिलेगा.झारखंड में बंगाल से सटे क्षेत्रों में घुसपैठियों पर नकेल कसा जाएगा. पहले झारखंड सरकार के साथ-साथ बंगाल सरकार भी घुसपैठियों को बढ़ावा देती थी, लेकिन अब बंगाल में घुसपैठ पर रोक लगाया जाएगा. जिससे झारखंड में भी बढ़ रहे घुसपैठिए नियंत्रित हो सकेंगे.
सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि साहिबगंज, पाकुड़ जैसे क्षेत्रों में अब बॉर्डर पर कड़ाई की जाएगी और बंगाल में सरकार बनने के बाद झारखंड में भी बदलाव देखने को मिलेगा. निशिकांत दुबे के इस बयान को कई मायने निकाले जा रहे हैं. राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चा हो रही है.
हालांकि इन सभी चर्चाओं पर तब तक विराम लगा रहेगा, जब तक बंगाल में नई सरकार का गठन ना हो जाए. वहीं भाजपा नेता भूपेंद्र यादव और निशिकांत दुबे ने बताया कि संभवतः आगामी सात मई तक बंगाल में मंत्रालय और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिल जाएगी. उसके बाद आगे की राजनीति और रणनीति पर विचार किया जाएगा.
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