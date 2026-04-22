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Bengal Election 2026: दिल्ली से बंगाल की ओर 'वोट' की रेल, पहले चरण के मतदान से पहले ट्रेनों में उमड़ी भीड़

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हालात यह रहे कि ट्रेनों में सीटें पूरी तरह भरी हुई थीं. वेटिंग टिकट वाले यात्रियों की संख्या भी काफी अधिक थी. कई यात्रियों ने बताया कि उन्हें टिकट के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी. रेलवे की ओर से चलाई गई समर स्पेशल ट्रेनों ने हालांकि कुछ राहत जरूर दी, लेकिन मांग के मुकाबले ये व्यवस्था भी कम पड़ती नजर आई.

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले बुधवार को राजधानी दिल्ली व एनसीआर से अपने गृह राज्य लौटने वालों की भारी भीड़ रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिली. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आनंद विहार और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर पश्चिम बंगाल जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की खासी भीड़ रही. नौकरी, पढ़ाई व व्यापार के सिलसिले में दिल्ली-एनसीआर में रह रहे लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल को रवाना हुए.

ईटीवी भारत ने स्टेशन पर मौजूद यात्रियों से बातचीत की. इस दौरान दुर्गापुर जा रहे सौइका चक्रवर्ती ने बताया कि वह विशेष रूप से वोट देने के लिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि टिकट मिलना आसान नहीं था. एक महीने पहले कराया गया वेटिंग के कारण टिकट कैंसिल हो गया था, बाद में तत्काल में बड़ी मुश्किल से टिकट मिला. वहीं, कोलकाता जाने वाले सनी ने भी साफ कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य मतदान करना है. उन्होंने कहा कि कल वोटिंग है, इसलिए जा रहे हैं. लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, बाकी किसे वोट देना है, ये हर व्यक्ति का अपना निर्णय है.

ट्रेन में बैठीं मनी भट्टाचार्य ने भी मतदान को प्राथमिकता बताया. उन्होंने कहा कि सबसे पहला काम वोट डालना है. साथ ही पिता की तबीयत भी ठीक नहीं है, उन्हें देखने भी जा रही हूं. उन्होंने बताया कि वह अकेले सफर कर रही हैं. हर बार की तरह इस बार भी मतदान में हिस्सा लेंगी.

बता दें कि रलवे स्टेशन पर दिखा ये उत्साह साफ संकेत देता है कि प्रवासी मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार को लेकर गंभीर हैं. लंबी दूरी, टिकट की परेशानी व भीड़भाड़ के बावजूद लोगों का यह जोश चुनाव प्रक्रिया को मजबूत बनाने का संकेत है. रेलवे प्रशासन भी अतिरिक्त ट्रेनों व व्यवस्थाओं के जरिए इस भीड़ को संभालने में जुटा रहा. दिल्ली से बंगाल की ओर बढ़ती यह भीड़ सिर्फ यात्रियों की आवाजाही नहीं, बल्कि लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी व जागरूकता की एक मजबूत तस्वीर पेश कर रही है.

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