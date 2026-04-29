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दावों और हकीकत के बीच झारखंड में ट्रांसजेंडर कल्याण, जानिए जमीनी सच्चाई

ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों का कहना है कि कई योजनाएं अभी भी सिर्फ घोषणा तक सीमित हैं. अलग शौचालयों की संख्या बहुत कम है. जो बने भी हैं वे हर जरूरी सार्वजनिक स्थान जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों तक नहीं पहुंच पाए हैं.

सरकार की ओर से ट्रांसजेंडर समुदाय को 1000 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता भी दी जा रही है. इसके साथ ही उन्हें ओबीसी श्रेणी के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ देने की व्यवस्था है. स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विशेष ओपीडी (आउट पेशेंट डिपार्टमेंट) और आधार, राशन कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए सपोर्ट यूनिट्स काम कर रही है. कागजों पर देखें तो झारखंड में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक बुनियादी ढांचा तैयार होता दिख रहा है. लेकिन इन समुदाय के लोगों की राय इससे अलग कहानी बयां करती है.

रांची नगर निगम द्वारा शहर के कई सार्वजनिक स्थानों पर ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग शौचालय बनाए जाने की पहल की गई है. नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज कुमार का कहना है कि शहर के सार्वजनिक शौचालयों में ट्रांसजेंडर के लिए अलग व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम शुरू हो चुका है. इसके अलावा, कांटा टोली क्षेत्र में 50 बेड का आधुनिक शेल्टर होम (आश्रय गृह) भी तैयार किया जा रहा है. जहां इस समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिल सकेगा. नगर आयुक्त सुशांत गौरव के अनुसार इसके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है और निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है.

रांची: थर्ड जेंडर (ट्रांसजेंडर) समुदाय के अधिकार और सम्मान को लेकर देशभर में नीतिगत बदलाव तेज हुए हैं. केंद्र और राज्य सरकारें योजनाओं का दायरा बढ़ा रही हैं. लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या ये योजनाएं जमीन पर असरदार साबित हो रही हैं. झारखंड, खासकर रांची में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कई सुविधाओं का दावा किया जा रहा है. अलग शौचालय, आश्रय गृह, मासिक आर्थिक सहायता और स्वास्थ्य सेवाएं. लेकिन जब इन दावों को जमीनी सच्चाई से परखा जाता है, तो तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट नहीं दिखती.

आश्रय गृह की योजना भी अभी निर्माण के स्तर पर है. जिससे तत्काल राहत नहीं मिल पा रही. समुदाय से जुड़े लोगों का यह भी कहना है कि ओबीसी आरक्षण और स्वास्थ्य ओपीडी जैसी सुविधाएं धरातल पर प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाई है. कई ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अब भी सरकारी नौकरियों में अवसर नहीं मिल पा रहा है और न ही उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का समुचित लाभ मिल रहा है. 1000 रुपए की मासिक सहायता को भी अपर्याप्त बताया जा रहा है. उनका मानना है कि यह राशि आज के महंगाई भरे दौर में जीवनयापन के लिए काफी नहीं है. इसे 2500 रुपए किया जाना चाहिए, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें.

अन्य राज्यों में बेहतर व्यवस्था और सुविधा

समाजसेवी और ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़ी अमरजीत नंद गिरी का कहना है कि झारखंड को अन्य राज्यों के मॉडल से सीख लेने की जरूरत है. देश के कई राज्य इस दिशा में पहले ही ठोस कदम उठा चुके हैं. केरल ने 2015 में देश की पहली ट्रांसजेंडर नीति लागू की थी. जिसमें शिक्षा, छात्रावास और स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता जैसी व्यापक योजनाएं शामिल हैं. तमिलनाडु में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड, पेंशन, मुफ्त शिक्षा और विशेष स्वास्थ्य सेवाएं वर्षों से प्रभावी रूप से चल रही हैं.

ट्रांसजेंडर के लिए अलग से शौचालय (ईटीवी भारत)

कर्नाटक में सरकारी नौकरियों में 1 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया है और साथ ही मुफ्त बस यात्रा और पेंशन योजनाएं भी शुरू की हैं. महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ सपोर्ट और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं सक्रिय हैं. राजस्थान में ट्रांसजेंडर उत्थान कोष और सुरक्षा के लिए विशेष प्रोटेक्शन सेल बनाए गए हैं.

केंद्र सरकार की ‘SMILE’ योजना

केंद्र सरकार की ‘SMILE’ योजना के तहत देशभर में गरिमा गृह (शेल्टर होम), स्वास्थ्य बीमा (आयुष्मान भारत TG प्लस) और पुनर्वास सेवाएं दी जा रही हैं. इन पहलों का मकसद ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. ऐसे में झारखंड की स्थिति एक संक्रमणकालीन दौर में नजर आती है. जहां योजनाएं बन रही हैं, लेकिन उनका क्रियांवयन अभी अधूरा है. ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग चाहते हैं कि सरकार केवल योजनाएं घोषित न करे, बल्कि उनके प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन पर भी ध्यान दें.

ट्रांसजेंडर समुदाय के विशेषज्ञों का मानना है कि अगर झारखंड को इस दिशा में आगे बढ़ना है, तो उसे बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, आर्थिक सहायता में वृद्धि, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को मजबूत करने और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने पर एक साथ काम करना होगा. झारखंड में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए नीतियों की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन असली चुनौती इन्हें जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाना है. जब तक योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक नहीं पहुंचेगा, तब तक समावेशी विकास का लक्ष्य अधूरा ही रहेगा.

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