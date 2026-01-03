यूपी में फैमिली आईडी से खत्म होगा बिचौलियों का खेल, 15 करोड़ से अधिक लोग ले रहे 98 योजनाओं का लाभ
प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार ने बताया, फैमिली आईडी के लागू होने से सरकारी खजाने की बंदरबांट रुकेगी.
लखनऊ : योगी सरकार योजनाओं में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए फैमिली आईडी को मुख्य हथियार बनाने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को शत-प्रतिशत फैमिली आईडी से जोड़ा जाए. इस कदम से न केवल फर्जी लाभार्थियों पर नकेल कसी जाएगी, बल्कि वास्तविक पात्र परिवारों को बिना किसी भागदौड़ के योजनाओं का लाभ मिल सकेगा.
प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार ने बताया, फैमिली आईडी के लागू होने से सरकारी खजाने की बंदरबांट रुकेगी. 12 अंकों की इस विशिष्ट पहचान संख्या में पूरे परिवार का विवरण होगा, जिससे एक ही व्यक्ति बार-बार या गलत तरीके से लाभ नहीं ले पाएगा. अब तक 98 योजनाओं को इस आईडी से लिंक किया जा चुका है, जिसका सीधा लाभ 15.07 करोड़ लाभार्थियों को मिल रहा है. डेटाबेस के एकीकरण से अपात्र फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें सिस्टम से बाहर करना आसान हो जाएगा.
सरकारी दफ्तर के चक्करों से मिलेगी आजादी : प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार ने बताया, फैमिली आईडी कार्ड सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि सुविधाओं की चाबी है. परिवार की पात्रता के आधार पर योजनाओं का चयन खुद-ब-खुद हो जाएगा. आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए अब अलग-अलग कार्यालयों में धक्के नहीं खाने होंगे. डेटाबेस से जानकारी स्वतःसत्यापित हो जाएगी. जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वे भी फैमिली आईडी के जरिए सरकारी सहायता प्राप्त कर सकेंगे.
अब तक की बड़ी उपलब्धियां : पोर्टल पर अब तक 44 लाख लोगों ने अपनी आईडी के लिए आवेदन किया है. शहरी क्षेत्रों में लेखपाल और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत अधिकारी इस कार्य में जुटे हैं. परिवार के सभी सदस्यों का आधार मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है, ताकि ओटीपी के जरिए सत्यापन हो सके.
