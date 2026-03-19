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मटके का पानी है अमृत जैसा, विशेषज्ञों की राय शरीर रहता है स्वस्थ्य, डिजाइनर मटकों से सजा बाजार

सिंपल मटके के दाम 150 रुपए से लेकर 200 रुपए तक है. वहीं डिजाइनर मटकों के दाम 250 से लेकर 400 रुपए तक है. रायपुरा में दुकान लगाने वाले कुम्हार इन डिजाइनर मटकों को दूसरी जगह से खरीदकर लाते हैं, क्योंकि उनके घर में ऐसा कोई नहीं है जो डिजाइनर मटके बना सके.कई लोग मटके का पानी पीना पसंद करते हैं और कई लोग फ्रिज का पानी को पीते हैं. बदली बारिश होने से मिट्टी के बने मटके कम बिकते हैं. धूप तेज रहती है तो अच्छी खासी बिक्री हो जाती है- लीलाबाई चक्रधारी,दुकानदार बाजार में सिंपल मटके की मांग ज्यादा है. डिजाइनर मटके के दाम ज्यादा होने के कारण ग्राहक इसे कम खरीदते हैं. डिजाइन वाले मटके बाहर से आने के कारण उसके दाम महंगे होते हैं और सिंपल मटके के दाम कम होते हैं. इसलिए भी लोग सिंपल मटके खरीदना पसंद करते हैं- भुवनेश्वरी चक्रधारी,दुकानदार

बाजार में सिंपल के साथ डिजाइनर मटके मिट्टी के घड़े बेचने वाली दुकानदार लीला बाई चक्रधारी ने बताया कि गर्मी की शुरुआत होते ही छत्तीसगढ़िया मटका की बिक्री शुरू हो जाती है. आजकल बाजार में सिंपल मटके के साथ ही डिजाइनर मटके भी उपलब्ध है. सिंपल मटके के दाम कम है, लेकिन डिजाइनर मटके के दाम थोड़े ज्यादा हैं. उन्होंने बताया कि ग्राहकों की पसंद अलग-अलग है. कोई सिंपल मटके की डिमांड करता है तो कोई डिजाइनर मटके की डिमांड करता है. जिसमें सुराही, बॉटल, जग और मटका है, जिसमें नल लगे हुए हैं. सिंपल और डिजाइनर मटकों के अंतर के बारे में उन्होंने बताया कि डिजाइनर मटके मजबूत होने के साथ ही पानी ज्यादा ठंडा करता है.

रायपुर : गर्मी बढ़ने के साथ ही मिट्टी के बने घड़े का बाजार भी सज गया है. सिंपल मटके के साथ ही स्टाइलिश और डिजाइनर मटके भी बाजार में देखने को मिल रहे हैं. पुराने जमाने में गर्मी के दिनों में शीतल जल के लिए मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल किया जाता था.लेकिन बदलते वक्त के साथ लोगों ने मिट्टी के घड़ों का इस्तेमाल कम कर दिया.मिट्टी के घड़ों की जगह वाटर कूलर और फ्रिज ने ले ली. लेकिन फ्रिज के पानी से शरीर में रोगों को बढ़ावा मिलता है.डाइटीशियन के मुताबिक फ्रिज का पानी शरीर में जकड़न और अस्थमा जैसे रोगों को बढ़ावा देने वाला होता है. जबकि मिट्टी के घड़े में मिनरल्स पाए जाते हैं.जो शरीर के लिए लाभदायक है.

फ्रिज का पानी से नुकसान की बात

मटकों को लेकर स्थानीय निवासी राजेश देवांगन ने बताया कि आजकल गर्मी बहुत तेज हो गई है. छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए मिट्टी के बने मटके के पानी को उन्होंने काफी अच्छा बताया. मिट्टी के बने मटके का इस्तेमाल पुराने समय में बुजुर्ग भी किया करते थे. वर्तमान समय में फ्रिज भी आ गया है, लेकिन फ्रिज का पानी हमारी तासीर के लिए ठीक नहीं है. सिंपल मिट्टी के घड़ा बनाने के साथ कुम्हार परिवार स्टाइलिश और डिजाइनर मटका भी बना रहे हैं, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है.

गर्मी में डिजाइनर मटके बढ़ा रहे बाजार की शान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्टाइलिश मटके में सुराही, बोतल, जग और नल लगे हुए मटके बाजार में मिल रहे हैं. मैं लोगों से यही कहूंगा कि फ्रिज का पानी पीने के बजाय छत्तीसगढ़ के मिट्टी से बने मटके का पानी शरीर के लिए फायदेमंद है. इससे भविष्य में शरीर के लिए नुकसान के बजाय फायदा ज्यादा होगा- राजेश देवांगन,स्थानीय

विशेषज्ञों की क्या है राय

मेकाहारा की डाइटिशियन डॉक्टर नेहा जैन ने बताया कि गर्मी के दिनों में लोग अपने शरीर का टेंपरेचर मेंटेन करने के लिए मिट्टी के बने मटके और फ्रिज के पानी का इस्तेमाल करते हैं. मटके के पानी में एक फायदा मिलता है क्योंकि वो प्राकृतिक है. बहुत से लोगों को ठंडा पानी पीने से एलर्जी के साथ ही जुकाम हो जाता है. अस्थमा के मरीज फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पी पाते. ऐसे समय में अस्थमा के मरीज मटके के ठंडा पानी पीकर अपने बॉडी के टेंपरेचर को कम कर सकते हैं.

मटके का पानी है अमृत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मटके का पानी पीने से अस्थमा से होने वाली परेशानी से बचाव कर सकते हैं. बच्चे सीधे तौर पर फ्रिज का पानी पीते हैं तो जल्दी-जल्दी बीमार पड़ते हैं. उनके लिए भी ठंडे पानी का एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिट्टी से बने मटका का पानी होता है- डॉक्टर नेहा जैन,डाइटीशियन

मिट्टी से बने घड़े का पानी पीने से आप प्रकृति से जुड़कर रहेंगे. काफी सारे मिनरल्स भी मिलेंगे. वर्तमान पीढ़ी फ्रिज के पानी को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन पुराने दौर की बात करें तो उसे समय के लोग मिट्टी से बने घड़े का ही इस्तेमाल किया करते थे. पुराने समय में लोगों के पास फ्रिज या कूलिंग करने के लिए डीफ्रीजर वगैरह नहीं होते थे. मिट्टी से बने घड़े का पानी पीने से यह बीमारी से बचाव करता है. फ्रिज का ठंडा पानी पीने से शरीर में जकड़न की समस्या होने लगती है. ऐसे में मिट्टी के बने मटके का पानी पीते हैं तो जकड़न की समस्या से बचा जा सकता है.





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