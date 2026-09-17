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सिद्धार्थनगर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के गिनाए गए फायदे, डीएम ने दिए टिप्स

उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय द्वारा उद्यम लांच पैड के अन्तर्गत एमएसएमई योजनाओं पर कार्यशाला का आयोजन सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर किया गया.

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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के गिनाए गए फायदे. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 11:29 AM IST

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सिद्धार्थनगर : सिद्धार्थनगर के लोहिया भवन में बुधवार को युवा उद्यमी कार्यशाला एमएसएमई योजना के तहत जिलाधिकारी शिवशरनप्पा जी एन की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इसमें लोगों को स्वरोजगार करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई.

उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय द्वारा उद्यम लांच पैड के अन्तर्गत एमएसएमई योजनाओं पर कार्यशाला का आयोजन सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर किया गया.

सिद्धार्थनगर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के गिनाए गए फायदे. (ETV Bharat)

लोहिया कलाभवन आयोजित इस कार्यशाला की अध्यक्षता जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने की.

इस अवसर पर जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि शासन के निर्देश के क्रम में आज उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय द्वारा उद्यम लांच पैड के अन्तर्गत एमएसएमई योजनाओं पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है. लोग कार्यशाला के माध्यम से अपना रोजगार करने के बारे में जानकारी प्राप्त करें.

उद्योग विभाग द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है. जनपद में इस प्रकार के और कार्यशाला आयोजित किये जाने की आवश्यकता है.

तहसील स्तर पर भी कार्यशाला आयोजित किये जाने के लिए संबधित अधिकारीगण को आवश्यक पत्राचार करने का निर्देश दिया. जिलाधिकारी ने सभी को शुभकामनाएं दी.

इस अवसर पर शासन से आये हुए विशेषज्ञों द्वारा पीपीटी के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई.

जिलाधिकारी शिवशरनप्पा जी एन ने लोहिया भवन में आयोजित कार्यशाला में बताया कि स्वरोजगार करने के लिए इच्छुक उद्यमी सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्राप्त करके उसका लाभ जरूर उठायें.

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