UP मत्स्य पालक कल्याण कोष: 4% ब्याज पर लोन और शादी-शिक्षा के लिए मुफ्त फंड, जानें पात्रता
मनीष चौहान के संपादन में अखिल पांडेय की खास रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 3:44 PM IST|
Updated : September 29, 2026 at 4:11 PM IST
लखनऊ : नदियों में मछलियों का ब्रीडिंग सीजन होने के कारण इस समय जाल डालने पर सरकारी रोक है. ऐसे वक्त में केवट, मल्लाह और निषाद बस्तियों के चूल्हे कैसे जल रहे हैं? इसका जवाब, उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष की मदद हो सकता है, लेकिन सरकारी योजनाएं अक्सर फाइलों के भारी-भरकम शब्दों और कागजी औपचारिकताओं में उलझकर रह जाती हैं. इसीलिए इस एक्सप्लेनर में हम आपको योजना की पूरी प्रक्रिया, ब्याज दर, आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज आदि समेत सभी जानकारी विस्तार से बताएंगे, ताकि मछुआरा भाइयों को बैंकों के चक्कर न काटने पड़ें और वे आसानी से लोन, शिक्षा अनुदान या चिकित्सा सहायता का लाभ उठा सकें.
यह एक्सप्लेनर मत्स्य प्रजनन काल के दौरान मछुआरा समाज के सामने आने वाले 'नो-फिशिंग' संकट और उसके समाधान पर आधारित है. इसलिए सबसे पहले यह समझ लेना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष क्या है, जो संकट के समय में मछुआरों की मदद करता है. दरअसल, उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष राज्य के मत्स्य विभाग की एक विशेष योजना है, जो मछुआरा समुदाय और मत्स्य पालकों के कल्याण के लिए काम करती है. यह सिर्फ एक राहत कोष ही नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित वित्तीय संस्थान की तरह काम करता है, जो मछुआरों को साहूकारों के चंगुल से निकालकर मुख्यधारा की बैंकिंग से जोड़ता है.
साहूकारी बनाम कल्याण कोष
ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक मछुआरे पहले 24% से 36% सालाना ब्याज पर स्थानीय साहूकारों से कर्ज लेते थे. यह कर्ज चुकाना भी उनके लिए पहाड़ के समान हो जाता था. कई बार जितना कर्ज लिया होता था उससे कई गुना ज्यादा ब्याज चुकाना होता था. ऐसा भी होता था कि ब्याज न चुका पाने पर उन्हें अपनी जायदाद तक से हाथ धोना पड़ जाता था. ब्याज की दर ज्यादा होने से काफी नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन सरकार ने उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस कोष की स्थापना की और यह कोष मछुआरों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है. जो पात्र हैं उन्हें इसका लाभ मिल रहा है. जरूरी दस्तावेज होने पर आसानी से कम ब्याज दर पर बैंक की तरफ से ऋण उपलब्ध करा दिया जाता है. यह कोष उन्हें सिंगल-डिजिट ब्याज दर पर लाकर बचा रहा है. सिर्फ तीन से चार फीसद ब्याज दर पर लोन उपलब्ध होने से उन्हें अपने व्यवसाय में काफी सहायता मिलती है.
सरकार का दावा और हकीकत
सरकार दावा करती है कि सरकार की तरफ से छूट का पैसा मछुआरों के अकाउंट में बिना किसी बिचौलिया के पहुंच जाता है, लेकिन यह कितना सच है यह जानने के लिए बाराबंकी में मछली पालन का व्यवसाय करने वाले सतीश से बात की गई. जहां उन्होंने बताया कि पहले योजनाओं का लाभ मिलने में काफी दिक्कत होती थी. सरकार की तरफ से जो सब्सिडी दी जाती थी, उसका लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन अब सरकार की तरफ से निर्धारित धनराशि बैंक की तरफ से सीधे खाते में पहुंच जाती है. छूट का लाभ भी मिलता है, जिससे व्यवसाय में किसी तरह की रुकावट नहीं आती है. कई तरह की योजनाएं हैं, जिससे अब मछुआ समाज की दिक्कतें काफी हद तक कम हुई हैं.
मछुआरों के लिए कागजी प्रक्रिया है सिरदर्द
इस योजना के लाभ के लिए आवेदन के विभिन्न प्रारूपों (Forms) को भरने में अशिक्षित मछुआरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. पढ़े लिखे न होने के चलते वे ऑनलाइन आवेदन कर पाने में असमर्थ होते हैं. उन्हें कंप्यूटर की जानकारी नहीं होती है. कई बार उन्हें लोगों की सहायता लेनी पड़ती है, जिससे योजना की अवधि के दौरान दस्तावेज अपलोड करने और आवेदन कर पाने में समय बीत जाता है. इसी को ध्यान में रखकर आवेदकों को जनसेवा केंद्रों का विकल्प उपलब्ध कराया गया है. यह जन सेवा केंद्र योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों की सुविधा में अहम भूमिका निभाते हैं.
क्या कहते हैं मछुआ समाज के राष्ट्रीय महासचिव?
मछुआ समाज एकता संघ के राष्ट्रीय महासचिव बिन्द्रेश निषाद का कहना है कि मत्स्य विभाग की जो योजनाएं हैं, उनमें आवास निधि योजना दो लाख रुपए की थी. उसे कम करके एक लाख कर दिया गया है. इससे तो लोगों को फायदा हुआ नहीं. उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मछली मारने के लिए, रखने के लिए, व्यवसाय करने के लिए प्रत्येक सरकार उस कमेटी और प्रकोष्ठ की तरफ से योजनाबद्ध तरीके से आर्थिक मदद व अनुदान देती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ दिखता नहीं है.
"संजय निषाद के परिवार तक ही योजनाएं सीमित"
बिन्द्रेश निषाद का कहना है कि मंत्री संजय निषाद और उनके परिवार तक ही योजनाएं सीमित हैं. फ्री में इलाज की बात करें तो भाजपा की आयुष्मान योजना के जो कार्ड बने हैं उसमें लिमिटेड हॉस्पिटल को सेलेक्ट किया गया है. हॉस्पिटल लुटेरे हैं. 50 हजार का इलाज करके पांच लाख लूट लेते हैं. बाद में कहते हैं बिल कंप्लीट हो गया पैसा दीजिए. मैं भी निषाद हूं. आज तक न तो मेरे बच्चे को एजुकेशन सब्सिडी मिली, न मुझे मत्स्य पालन के लिए सब्सिडी मिली. हम कहां अप्लाई करें? कोई पोर्टल होना चाहिए. भारत सरकार का कोई पोर्टल खोलते हैं वह चलता नहीं है. आवेदन नहीं हो पाते. बहुत सारी चीज हैं जो कागज पर हैं. धरातल पर नहीं हैं. अगर कोई लाभान्वित भी हो रहा है तो मंत्री के अपने लोग ही लाभान्वित हो रहे हैं और कोई लाभान्वित नहीं हो रहा है.
क्या कहते हैं मत्स्य पालक ?
मत्स्य पालक गुलाब चंद्र विंद का कहना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है वह जुमलेबाजी की सरकार है. मछुआ सहायता कोष से हमें बताया जाता है कि विद्यालय में जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उनको राहत कोष मिलता है. आपको मछली पालन के लिए लोन मिलता है, लेकिन यह सारी योजनाएं धरातल पर नहीं हैं. धरातल पर देखें तो कहीं ऐसा कुछ नहीं है. हम लोग तरसते हैं कि पांच लाख का लोन मिल जाए. बैंक में जाते हैं तो बोलते हैं कि ऐसी कोई योजना नहीं है. मछली पालन के लिए कहते हैं तो कहते हैं मंत्री जी से पूछो. हमारे यहां कोई ऐसी योजना नहीं है.
क्या कहते हैं अपर मुख्य सचिव ?
इस योजना को लेकर मत्स्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश कुमार मेश्राम का कहना है कि हमारे यहां मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा नाम की दो योजनाएं विशेष रूप से चलाई जा रही हैं. इसमें हम लोग 50% से 60% तक सब्सिडी देते हैं. महिलाओं को, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को सब्सिडी मिलती है. इस सब्सिडी से वे फिश फॉर्म स्थापित कर सकते हैं. अगर वह हैचरी स्थापित करना चाहते हैं तो 40% की सब्सिडी उन्हें दी जाती है. हमारे यहां जो डायरेक्टर जनरल फिशरीज हैं उन्होंने पोर्टल को सरलीकरण करने का काम शुरू कर दिया है. कैसे योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं इसके लिए जो कॉमन सर्विस सेंटर है वहां पर जाकर आवेदन किया जा सकता है.
अपर मुख्य सचिव का कहना है मछुआ कल्याण कोष सरकार ने अलग से बनाया है. उस कल्याण कोष में 25 करोड़ रुपए की धनराशि सालाना रहती है, जिससे विवाह के लिए मछुआ परिवारों को या उनके बच्चों की शिक्षा के लिए या कोई गंभीर रोग से पीड़ित है तो उसके इलाज के लिए धनराशि दी जाती है. अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी है, जो जनपदों से उसका परीक्षण करके प्रस्ताव बनाए जाते हैं, फिर स्वीकृत किए जाते हैं.
क्या कहते हैं मंत्री ?
इधर कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद का कहना है कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मछुआ समुदाय को खूब मिल रहा है. हमारे विभाग ने मछुआ समुदाय के हित के लिए तमाम योजनाएं बनाई हैं, जिनका पूरा फायदा लोग ले रहे हैं. 60% सब्सिडी दी जा रही है. महिलाओं को सब्सिडी दी है. साढ़े छह करोड़ की मिल है तो दो करोड़ 90 लाख सब्सिडी दी है.
मछुआ कल्याण कोष में शिक्षा के लिए हाईस्कूल में 10 हजार, इंटर में 20 हजार और स्नातक में 30 हजार और उससे ऊपर 50 हजार रुपए पढ़ाई के लिए व्यवस्था है. इसी तरह निषाद की बेटी की शादी के लिए तीन लाख से अगर आय कम है तो एक लाख की व्यवस्था की है. उनके इलाज के लिए अगर आयुष्मान कार्ड नहीं है तो अस्पताल में सात दिन भर्ती रहने पर पांच लाख रुपए रकी व्यवस्था है. इसके अलावा हमने निषाद वोट योजना बनाई, जिससे हजारों लोगों को लाभ दिया है.
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