निजी शिक्षण संस्थानों में पारदर्शी प्रवेश पर ही छात्रवृत्ति का लाभ; नियमावली में संशोधन

सार्वजनिक विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित करना, रैंक सूची तैयार करना और चयन सूची प्रकाशित करना अनिवार्य.

निजी शिक्षण संस्थानों में पारदर्शी प्रवेश पर ही छात्रवृत्ति का लाभ.
(Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 11, 2026 at 8:25 PM IST

लखनऊ: दशमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ वास्तविक और पात्र विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए समाज कल्याण विभाग ने नियमावली में जरूरी संशोधन किए हैं. यह संशोधन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग दोनों श्रेणियों के विद्यार्थियों पर लागू होगा.

समाज कल्याण उपनिदेशक आनंद कुमार सिंह ने बताया कि इस संशोधन का उद्देश्य निजी शिक्षण संस्थानों के तकनीकी पारदर्शी और स्पष्ट बनाना है, जिससे पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ सुनिश्चित किया जा सके. साथ ही मैनेजमेंट कोटा, स्पॉट एडमिशन और अन्य गैर-पारदर्शी प्रवेश प्रक्रियाओं के माध्यम से छात्रवृत्ति के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगाई जा सके.

उन्होंने बताया कि संशोधित नियमों के अनुसार, अब निजी शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक या तकनीकी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ तभी दिया जाएगा, जब उनका प्रवेश पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से हुआ हो. इसके अंतर्गत संस्थान की तरफ से सार्वजनिक विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित करना, रैंक सूची तैयार करना और चयन सूची प्रकाशित करना अनिवार्य किया गया है. यह भी सुनिश्चित किया गया है कि छात्रों से केवल सक्षम प्राधिकारी या शुल्क नियामक समिति की तरफ से अनुमोदित शुल्क ही लिया जाए.

उन्होंने बताया कि संशोधित नियमों के तहत सामान्य वर्ग के छात्रों को भी समान रूप से शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा, बशर्ते उनका प्रवेश पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ हो और उनसे अनुमोदित शुल्क ही लिया गया हो.

उपनिदेशक आनंद कुमार सिंह का कहना है कि मैनेजमेंट कोटा, स्पॉट एडमिशन के अलावा किसी भी प्रकार की गैर-पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश लेने वाले छात्रों को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा. साथ ही संस्था की तरफ से निर्धारित से अधिक फीस वसूले जाने की स्थिति में भी लाभ देय नहीं होगा.

